Recife vai sediar encontro nacional de cidades criativas da Unesco

As 14 cidades brasileiras declaradas como "cidades criativas" pela Unesco terão encontro marcado no Recife em 7 e 8 de novembro deste ano. A edição do evento E-Criativa será organizada pela Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

A capital pernambucana, que alcançou o título internacional em 2021, receberá representantes das seguintes cidades:

Belém (gastronomia); Belo Horizonte (gastronomia); Brasília (design), Campina Grande (artes midiáticas); Curitiba (design); Florianópolis (gastronomia); Fortaleza (design), João Pessoa (artesanato); Paraty (gastronomia); Penedo (cinema); Rio de Janeiro (literatura); Salvador (música) e Santos (cinema).

Durante o evento, os representantes das cidades trocarão informações e experiências sobre suas produções culturais, incluindo articulações, estratégias e ações desenvolvidas.

Anfitriã

O Recife já participou de 4 encontros como este, além de uma reunião internacional das cidades criativas, em Santos, estando o próximo agendado para julho, em Braga, Portugal.

Na qualidade de anfitriã, a capital pernambucana terá, desta vez, a oportunidade de apresentar, in loco, algumas de suas mais características tradições musicais e culturais para seus pares criativos, que visitarão a cidade.

"O potencial da criatividade na construção de caminhos, soluções, possibilidades, é algo muito concreto, no mundo inteiro. Cidades reconhecem a força da economia criativa, apostam no fortalecimento da dinâmica que move esse imenso e diversificado segmento, uma cadeia produtiva que reinventa perspectivas", celebra o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello.

"Se falamos de uma rede internacional de cidades criativas, chancelada pela Unesco, enxergamos uma troca de experiências que se conecta e promove reflexões e ações. É o que vamos fazer no Recife, no próximo E-Criativa, que reúne as cidades brasileiras integrantes desse coletivo. Pensar junto, encarar desafios e, criativamente, melhorar a vida das pessoas."

O que muda com o título?

O reconhecimento assegura à capital pernambucana a participação na rede formada por 295 cidades em 90 países, que tem por objetivo favorecer a cooperação e o fortalecimento da criatividade como fator estratégico de desenvolvimento sustentável, nos aspectos econômico, social, cultural ou ambiental.

O trabalho da inscrição envolveu poder público e diversos representantes e defensores dos mais variados estilos musicais recifenses, para formalizar, no tempo recorde de três meses, um dossiê de defesa da cidade e de sua criatividade musical.

O relatório, elaborado a partir de escutas com vários artistas e produtores, foi encaminhado ao Ministério do Turismo e ao Itamaraty, que chancelaram a candidatura, no subsequente mês de junho daquele ano. O título internacional viria a se confirmar cinco meses depois, com a avaliação final da Unesco, na sede do organismo mundial, em Paris.