Série documental faz mergulho na diversidade religiosa com direção de cineastas pernambucanos renomados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Destinos da Fé" oferece uma imersão nas festas religiosas que ocorrem em diferentes estados e regiões do Brasil, incluindo Festas de Oxum e a Corrida do Imbú Pankararu

Com episódios dirigidos pelos cineastas pernambucanos Camilo Cavalcante ("King Kong en Asunción"), Adelina Pontual ("Rio Doce - CDU)", Carla Francine e Alice Gouveia, a série documental "Destinos da Fé" estreou com a proposta de oferece uma imersão nas festas religiosas que ocorrem em diferentes estados e regiões do Brasil.

Em exibição na TV Pernambuco desde o último dia 28 de maio, sempre nas terças, a partir das 18h30, a produção conta com 12 episódios de 26 minutos cada. Entre os eventos realizados em Pernambuco estão as Festas de Oxum e a Corrida do Imbú Pankararu.



"Destinos da Fé é um projeto que combina fé, cultura, história, arte e misticismo, explorando manifestações religiosas que vão além do catolicismo, incluindo candomblé, budismo e práticas indígenas. Cada episódio da série foca em uma festa religiosa específica, destacando como esses eventos são fundamentais para a identidade religiosa brasileira e para a reafirmação de laços comunitários", explica Carla Francine, que também assina a produção executiva da obra.

Episódios

Outros eventos apresentados nos episódios estão a Hanamatsuri – Festival de Flores em São Paulo; a Missa do Vaqueiro em Pernambuco, a Festa de Nossa Senhora da Boa Morte na Bahia e a Festa do Divino em Goiás.

Outros episódios incluem a Festa do Pau da Bandeira no Ceará, a Semana Santa de Ouro Preto em Minas Gerais, a Festa do Morro em Pernambuco, a Romaria de Padre Cícero no Ceará, a Festa do Círio no Pará, a Festa de Iemanjá na Bahia.

Cada episódio não apenas documenta as festividades, mas também oferece uma visão abrangente das tradições e práticas que as cercam, evidenciando como essas celebrações são expressões vivas da diversidade e pluralidade da sociedade brasileira contemporânea.

Formação de identidade

"Estamos muito empolgados com "Destinos da Fé". Ela traz ao público uma produção que celebra a riqueza cultural e espiritual do Brasil. Através desta série, os espectadores terão a oportunidade de conhecer e apreciar a profundidade das tradições religiosas do país, e como estas contribuem para a formação de uma identidade nacional diversificada e inclusiva", diz o diretor presidente da TVPE, Fúlvio Wagner.

A série foi produzida com recursos públicos do Governo do Estado de Pernambuco, através do Fundo de Incentivo à Cultura de Pernambuco - FUNCULTURA-PE, e com recursos federais do Fundo Setorial de Audiovisual - FSA, geridos pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE e BRDE.