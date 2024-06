Centro Cultural Bongar passa a sediar projeto de aulas gratuitas de música

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espaço de resistência da cultura afro em Pernambuco, o Centro Cultural Grupo Bongar, em Olinda, será a nova casa do Musicou, um programa de educação musical que oferece aulas gratuitas de música para crianças, jovens, adultos e pessoas idosas.

A reinauguração do núcleo de Olinda do projeto ocorre nesta quinta-feira (6), abrindo portas para o público com um espaço de experimentação que inclui rodas e cirandas.

Será possível ainda conhecer os instrumentos musicais e tirar dúvida com educadores Tania Maria Belo, professora de iniciação musical e canto coletivo, Deyvison Lucas da Silva, professor de violão, e Diógenes Saraiva, educador de percussão. O Bongar fica ao lado lado do terminal de ônibus TI Xambá.

Parceria

De acordo com o coordenador pedagógico do Musicou, Ari Colares, essa inauguração não é vista apenas como uma parceria institucional, mas uma parceria com uma comunidade que carrega uma cultura muito rica.

"Em torno do Centro Cultural, além da própria comunidade da Xambá, que é um quilombo urbano, tem as pessoas do entorno, outras comunidades tradicionais de Olinda. Então é um diferencial poder atuar em uma comunidade que já tem uma cultura musical muito forte", conta.

"Esse é um pressuposto de educação que a gente já defende, de não chegarmos num território e considerá-lo um campo vazio. As pessoas têm a sua cultura. E agora, neste novo núcleo Musicou Olinda, essa questão é ainda mais destacada."

Como se inscrever?

As inscrições para as oficinas inaugurais ficam disponíveis a partir do dia 10 de junho, com 193 vagas disponíveis divididas entre os cursos de iniciação musical, canto coletivo, percussão, violão e oficina de prática de conjunto. Não há exigência de conhecimento prévio de música nem de instrumento musical. Para se inscrever, é necessário levar documento com foto e comprovante de residência.

Os interessados devem se inscrever presencialmente no núcleo Musicou Olinda, que Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá (R. Iêda - São Benedito, Olinda). Antes da efetivação da matrícula é possível agendar uma aula experimental.

Quem pode participar?

Os cursos são voltados para crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos, divididos em: cursos de iniciação musical para as crianças de 6 a 8 anos; para as crianças a partir de 8 anos e jovens, sem conhecimento musical, que queiram aprender a tocar um instrumento ou cantar, serão oferecidos cursos de formação com duas aulas por semana. Já para os adultos interessados são ofertados cursos de formação com uma aula por semana.

Para quem já toca um instrumento, ou tem experiência em canto, as oportunidades são para as oficinas de prática de conjunto com encontro semanais. O Musicou também oferece espaço para ensaios e empréstimo de instrumentos, para uso dentro do núcleo, para quem já possui grupo musical, ou queira formar uma banda. Para isso, basta agendar um horário diretamente com a coordenação do núcleo.

As aulas são coletivas, realizadas no formato presencial às terças-feiras, das 14h às 18h, e quintas-feiras, das 14h às 17h.

SERVIÇO

Inauguração Núcleo Musicou Olinda

Quando: Dia 6 de junho, às 14h

Onde: Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá (R. Iêda São Benedito, Olinda)

Matrículas: a partir de 10 de junho

Dias e horários do núcleo: 3ª e 5ª, das 14h às 18h