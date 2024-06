Adaptação urbana de Guel Arraes para 'Grande Sertão: Veredas' abre o Cine PE 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Filme será exibido na Mostra Hors Concours, em sessão gratuita; programação segue até o dia 11 de junho com mostra competitiva e programação paralela no Cinema do Porto/Cinema da Fundação

Conhecido por grandes sucessos do cinema nacional como "O Auto da Compadecida" e "Lisbela e o Prisioneiro", o cineasta pernambucano Guel Arraes é o diretor de "Grande Sertão", uma adaptação urbana para o clássico da literatura brasileira "Grande Sertão: Veredas", de João Guimarães Rosa.

Com grande produção, o filme estreia nos cinemas de 121 cidades do País nesta quinta-feira (6). No mesmo dia, abre a 28ª edição Cine PE – Festival do Audiovisual, no Cineteatro do Parque, no Recife, a partir das 19h. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria, a partir das 17h.

O filme será exibido na Mostra Hors Concours, em sessão gratuita que contará com a presença do diretor e do elenco, incluindo atores como Caio Blat, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi.

Enredo

"Grande Sertão" transpõe o universo da violência dos jagunços do sertão para o território das organizações criminosas de uma periferia urbana, cercada por muros gigantescos, em um tempo indeterminado.

Caio Blat (Riobaldo) em "Grande Sertão", Luisa Arraes (Diadorim) - Helena Barreto/Divulgação

A história, narrada em tom épico, segue a trajetória de Riobaldo, professor que ingressou no bando por amor a Diadorim, um dos bandidos. Também integram o elenco do longa Rodrigo Lombardi (Joca Ramiro), Luiz Miranda (Zé Bebelo), Eduardo Sterblitch (Hermógenes), Mariana Nunes (Otacília) e Luellem de Castro (Nhorinhá).

Em novembro do ano passado, o longa recebeu o prêmio de melhor direção para Guel Arraes, na categoria Critic's Picks, na 27ª edição do Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), na Estônia. A produção é da Paranoïd Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, e a distribuição é da Paris Filmes.

Mostra Competitiva

O Cine PE continua até o dia 11 de junho. Os cinco longas nacionais selecionados para a Mostra Competitiva foram "Memórias de um Esclerosado" (RS), de Thaís Fernandes e Rafael Corrêa; "Cordel do Amor Sem Fim" (SP), de Daniel Alvim; "Invisível" (RJ), de Carolina Vilela e Rodrigo Hinrichsen; "Geografia Afetiva" (SP), de Mari Moraga; e "No Caminho Encontrei o Vento" (PE), de Antonio Fargoni.

Os ingressos sempre serão distribuídos gratuitamente na bilheteria, a partir das 17h. O Júri Oficial de cada categoria das Mostras Competitivas será constituído por cineastas, críticos, pesquisadores e artistas com comprovada experiência, responsáveis por indicar os vencedores do Troféu Calunga.

Também existe um Júri Popular. Ao final de cada noite de exibição, os espectadores poderão entrar no site oficial do festival, o festivalcinepe.com.br.

Mostra Inquietações

Fora da competição, a Mostra Inquietações, programação paralela dentro do festival, ocupa o Cinema do Porto/Cinema da Fundação, no Bairro do Recife, nos dias 8 e 9 de junho. As sessões são gratuitas e começam às 14h.

Ao longo dos dois dias serão exibidos 9 curtas-metragens: "Era uma Noite de São João" (PB), de Bruna Velden; "Utopia Muda" (SP), de Júlio Matos; "Estação Janga-Lua (O Segundo Mundo do Rádio)" (PE), de Rui Mendonça; "Dinho" (PE), de Leo Tabosa; "Adam" (PR), de Ana Catarina; "Cida Tem Duas Sílabas" (SP), de Giovana Castellari; "Lagrimar" (RN), de Paula Vanina; "Seu Adauto" (PE), de Edvaldo Florêncio dos Santos; e "Destino Brasília" (PB), de Kalyne Almeida, Leandro Cunha e Sandro Alves de França.

Lançamento de livro

A edição também contará com o lançamento do livro "Conversa com Edmar Bacha", do educador e economista Cristovam Buarque. O lançamento ocorre na programação do festival de cinema porque Buarque e Bacha participaram do seminário "Cenários Econômicos, Políticos e Sociais para 2023: O que Será do Brasil?", no Cine PE de 2022. Um dos resultados desse encontro foi a decisão de escrever este livro.

Já nesta edição, os dois economistas se reencontram para debater sobre a obra e os desafios e oportunidades para o desenvolvimento do país na sede do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano – IAHG, que fica próximo ao Cineteatro do Parque, neste sábado (4), às 13h30.