HORÓSCOPO, 6/6: Sua habilidade para lidar com dinheiro será o ponto alto do seu dia!

SIGNO DE ÁRIES

Você continua se expressando com mais habilidade e tem tudo para fazer contatos proveitosos hoje, especialmente no trabalho. Mas mal–entendidos não estão descartados, por isso, escolha as palavras com calma e fuja de confusão. Uma declaração ajuda a esquentar o amor. Cor: PRETO Palpites: 24, 40, 06

SIGNO DE TOURO

Sua habilidade para lidar com dinheiro será o ponto alto do seu dia! Você pode se dar bem descobrindo novas oportunidades. Mas você terá que manter os pés no chão e fugir de oportunidades que parecem boas demais para ser verdade. No amor, segure o ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 50, 33, 59

SIGNO DE GÊMEOS

As tarefas que dependem apenas da sua iniciativa podem engrenar agora, e você tem tudo para brilhar! Mas seu lado crítico pode azedar a convivência com o pessoal no trabalho. Pegue leve nas críticas, que até o amor vai sair ganhando com seu bom humor! Cor: MARROM Palpites: 15, 17, 26

SIGNO DE CÂNCER

Você vai se sair melhor se ficar na sua e evitar atitudes impulsivas hoje, especialmente no final da tarde. A boa notícia é que sua intuição está a mil e pode até ajudar você a descobrir alguns segredos. No amor, a química tem tudo para aumentar. Cor: CINZA Palpites: 17, 15, 06

SIGNO DE LEÃO

Seu lado sonhador fica mais evidente, e as estrelas prometem novidades! É um bom momento para trocar ideias, mas sem perder o foco. As amizades podem atravessar um momento tenso, mas vocês têm tudo para voltar às boas. No amor, é um bom momento para fortalecer a relação. Cor: AMARELO Palpites: 60, 33, 14

SIGNO DE VIRGEM

Seu foco fica na vida profissional. Aproveite para fazer contatos, especialmente se envolver dinheiro ou negociações. Mas lidar com as pessoas não será tão fácil, por isso, é melhor resolver as tarefas de uma vez. Críticas podem causar tensões no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 53, 23, 44

SIGNO DE LIBRA

Você começa o dia sonhando em sair da rotina e até planejando uma viagem. Cortesia da Lua, que traz à tona seu lado sociável! Mas será preciso cuidar das obrigações e deixar a diversão de lado se quiser finalizar todo o trabalho. Há sinal de animação e bom humor no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 36, 30, 03

SIGNO DE ESCORPIÃO

A Lua sinaliza boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma nova fase com expectativas melhores, inclusive na vida profissional. Mas um clima tenso pode atrair uma briga, então controle seu temperamento. No amor, use e abuse do seu poder de atração. Cor: CREME Palpites: 51, 53, 05

SIGNO DE SAGITÁRIO

Os relacionamentos contam com as melhores vibes hoje, e você estará mais sociável do que o normal. Mas a família pode fazer cobranças se você não anda lá muito presente. Procure equilibrar seu tempo livre para mostrar seu carinho! O amor conta com a proteção das estrelas. Cor: AMARELO Palpites: 21, 19, 48

SIGNO DE CAPRICÓRNIO

O trabalho pode ocupar a maior parte da sua atenção, e você pode aproveitar para dar aquele gás nas tarefas. Com dedicação e esforço, você vai resolver todas as suas obrigações, mas é preciso dar um passo de cada vez. No amor, dê apoio aos interesses do outro. Cor: ROSA Palpites: 32, 40, 23

SIGNO DE AQUÁRIO

No trabalho, você conta com as melhores energias para entrar em contato com clientes, amigos ou colegas. A sorte estará sorrindo para o seu signo: que tal fazer uma fezinha? No amor, deixe o ciúme sob controle para manter a paz. Cor: PINK Palpites: 23, 24, 06

SIGNO DE PEIXES

Tudo o que tem relação com a família ou o lar fica em destaque. Só vale ter cuidado, pois o convívio com o pessoal de casa pode azedar. Nem tudo precisa ser do seu jeito: tente ceder em algumas coisas. Tudo ok no amor, embora seu ciúme esteja mais em alta do que o normal. Cor: LILÁS Palpites: 40, 22, 14