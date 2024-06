Recife anuncia R$ 10,4 milhões em editais para a cultura com recursos da Política Nacional Aldir Blanc

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, anuncia quatro editais para execução dos recursos federais enviados através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).



Em seu primeiro ano de execução, o novo instrumento da política pública de cultura do País destinou ao Recife o valor total de R$ 10.495.706,59.

Editais

Os editais são Recife Virado na Periferia; Cultura Viva do Recife; Recife Cultural - Edital de Fomento; e Edital Recife de Formação Técnica. De acordo com a Prefeitura, esses editais foram idealizados de acordo com escutas virtuais e presenciais com o Conselho Municipal de Política Cultural e com a sociedade civil.

Eles estarão disponíveis para consulta, na íntegra, no site www.culturarecife.com.br, a partir do começo de julho. As inscrições serão realizadas em agosto. Ainda no mês de outubro, será divulgada a primeira lista de projetos habilitados artisticamente. O resultado final, após período de recursos, sairá em novembro.

Periferias

Do total de recursos disponibilizados para o Recife, 20% deverão ser destinados à periferia. Desta forma, serão destinados R$ 2.099.141,31 ao Edital Recife Virado na Periferia. O valor será dividido para toda e qualquer linguagem artística periférica (50% dos recursos) e para a Cultura Hip-Hop, em celebração aos 50 anos do movimento, que receberá os outros 50% do edital.

Pontos de Cultura

Ainda seguindo as diretrizes da PNAB, 25% dos recursos devem ser destinados à Política Cultura Viva. R$ 2.623.926,65 serão investidos no Edital Cultura Viva do Recife, de fomento a projetos continuados desenvolvidos e reverberados pelos Pontos de Cultura para toda a capital pernambucana.

Todas as expressões

O terceiro certame a ser publicado pela Prefeitura será de R$ 4.747.853,30. O Recife Cultural - Edital de Fomento, vai abranger todas as expressões artísticas e regiões da cidade, reunidas em 17 segmentos: música, moda, fotografia, gastronomia, dança, teatro, cultura popular, circo, literatura, audiovisual, artesanato, ópera, patrimônio cultural, cultura de matriz africana e de povos indígenas e originários, arte digital e design, artes visuais e artes integradas.