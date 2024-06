15º Festival de Cinema de Triunfo divulga edital para inscrições de filmes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Festival de Cinema de Triunfo que chegará à sua 15ª edição neste ano e abriu inscrições para os filmes da mostra competitiva de curtas e longas. Os interessados terão entre 10 de julho e 27 de julho (até 16h59) deste ano para enviar seus filmes, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco.



O festival está marcado para acontecer em agosto deste ano, quando o Theatro Cinema Guarany completa seu 102º aniversário. Você pode conferir o edital e os anexos clicando aqui. A realização é do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Cronograma

De 27 de julho a 5 de agosto, será realizada a análise de mérito, com resultados divulgados no dia 6 de agosto. Os recursos poderão ser realizados entre 7 e 8 do mesmo mês, e o resultado final está previsto para o dia 12 de agosto.

Mostra

A programação contará com seis mostras competitivas: longa-metragem nacional; curta e média-metragem nacional; curta e média-metragem pernambucano; curta e média-metragem infanto-juvenil; curta e média-metragem dos Sertões; e filme experimental.

Serão aceitos trabalhos finalizados entre janeiro de 2021 e os meses vigentes de 2024, seja de ficção, documentário, animação, videoclipes e outras categorias, realizados em qualquer formato, desde que possuam cópia de exibição em formato digital (FullHD).

Quem pode inscrever?

Para estar apto a concorrer nas mostras competitivas, o filme precisa ser realizado por diretor(a) pernambucano(a) ou residente em Pernambuco há pelo menos um ano e/ou por empresa produtora pernambucana.

Para a categoria dos Sertões, os filmes precisam ser realizados em cidades do Sertão (Semiárido brasileiro) da região Nordeste. Os proponentes podem ser pessoas físicas, coletivos ou grupos sem personalidade jurídica e pessoa jurídica.

As inscrições deverão seguir as especificidades do edital para as formas de envio dos materiais requisitados. As obras serão avaliadas por uma comissão de análise de mérito, composta por representantes da Secult-PE e profissionais de reconhecido saber e competência no campo audiovisual. Serão avaliados aspectos como argumento/roteiro, criatividade, qualidade técnica e qualidade artística.

Prêmio

Os filmes selecionados concorrerão ao Troféu Caretas, com o Prêmio do Júri Oficial e do Júri Popular. Cada prêmio destinará R$ 3 mil para o melhor longa, R$ 2 mil para os melhores curtas de cada categoria e R$ 1 mil para o melhor filme experimental.

Também haverá troféus Caretas para melhor direção, fotografia, montagem, roteiro, produção, direção de arte, trilha sonora, som, ator e atriz para os longas e curtas. Já o Troféu Fernando Spencer será concedido para o melhor personagem das obras concorrentes.

SERVIÇO

15º Festival de Cinema de Triunfo

Inscrições: 10 de junho até as 16h59 de 27 de julho de 2024, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco (www.mapacultural.pe.gov.br)