Empresário Rodrigo Carvalheira é preso novamente, a pedido do MPPE

MPPE pediu prisão com base em uma ligação feita por Carvalheira para o tio de uma suposta vítima, em dezembro do ano passado

O empresário Rodrigo Carvalheira, de 34 anos, voltou a ser preso na manhã desta quinta-feira (6), na Zona Sul do Recife. Em abril, ele já havia ficado seis dias após ser indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável em quatro processos - dos quais um prescreveu.

Desta vez, a prisão ocorre por solicitação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), com base em uma ligação feita por Carvalheira para o tio de uma suposta vítima, em dezembro do ano passado. O MPPE entendeu que o empresário está interferindo nas investigações do caso.

Assim, Rodrigo foi preso por policiais da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, localizada no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. Em seguida, passou por corpo de delito e foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

As informações são da TV Jornal. Em nota, o MPPE informou que não pode, no momento, dar qualquer informação acerca do processo "porque tramita em segredo de Justiça".

Primeira prisão

A primeira prisão preventiva de Rodrigo Carvalheira ocorreu em 11 de abril de 2024, por determinação da Justiça.

As queixas de estupro de vulnerável foram feitas por três mulheres, todas do círculo social e de amizade do empresário, que afirmaram terem sido dopadas e, quando acordaram, apresentavam sinais de abuso sexual. Os casos ocorreram entre os anos de 2009 e 2019

Após pedidos da defesa, a liberdade provisória foi concedida pela Justiça, mas o suspeito de estupro permaneceu usando uma tornozeleira eletrônica.

Novo indiciamento

No último dia 30 de maio, a Polícia Civil confirmou a conclusão de mais dois inquéritos que apuram denúncias de estupro envolvendo o empresário. Em um dos inquéritos, houve o indiciamento pelo crime de estupro de vulnerável. No outro, o crime prescreveu, extinguindo a punibilidade do fato.

Essas duas investigações são referentes a possíveis crimes sexuais praticados pelo empresário em 2005 e em 2019, no Recife, mas que só foram denunciados à Polícia em abril deste ano.

Em meio às investigações, a delegada Natasha Dolci foi flagrada numa interceptação telefônica conversando com ele. Na época, ela esclareceu que é amiga pessoal do empresário e que não tentou interferir no andamento dos inquéritos.

Mesmo assim, em 25 de abril, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, determinou que ela fosse afastada das atividades por 120 dias, sob o argumento de que está em curso um processo administrativo disciplinar especial em desfavor da delegada.

Quem é Rodrigo Carvalheira

Rodrigo Carvalheira é empresário do ramo imobiliário, atua com produções de eventos e foi eleito presidente do PTB em Pernambuco, em outubro de 2023. O partido se fundiu ao Patriota e se tornou o PRD.

Ele foi secretário de Turismo do município de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul do Estado, por um ano, e deixou o cargo em dezembro de 2023 por "fins políticos", de acordo com a gestão municipal.

A Executiva Nacional do PRD decidiu expulsá-lo do quadro de filiados após o anúncio da primeira prisão