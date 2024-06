HORÓSCOPO, 7/6: As estrelas prometem muitas novidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

As estrelas prometem muitas novidades: vai ser fácil encarar os desafios de rotina com raciocínio rápido e uma ótima comunicação. Mas fofoqueiros de plantão podem atacar, por isso, nada de baixar a guarda. O amor fica mais sossegado. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 21, 48, 19

TOURO

A sua atenção vai se voltar para assuntos financeiros e pode ter ótimas oportunidades para encher o bolso. E é melhor ter cuidado para não misturar dinheiro e amizade, já que há chance real oficial de ficar no prejuízo. No amor, o diálogo ajuda a resolver qualquer perrengue. Cor: VIOLETA Palpites: 59, 50, 49

GÊMEOS

Aproveite as vibes incríveis de hoje para resolver assuntos pessoais, traçar novas metas e correr atrás dos seus sonhos! As finanças contam com boas energias mais tarde e você pode resolver algumas pendências envolvendo dinheiro. O ciúme pode dar as caras se já tem compromisso. Cor: PRETO Palpites: 49, 23, 50

CÂNCER

Apesar da Lua infernizar o seu astral, se ouvir o seu sexto sentido, pode se dar bem! Só não comente sobre a sua boa sorte com qualquer um, tá? Mas vai te sobrar energia para cuidar de qualquer coisa que desperte seu interesse. No amor, reforce a confiança. Cor: VERDE Palpites: 23, 60, 31

LEÃO

Você vai dar um show de criatividade, e pode aproveitar as essas energias para cuidar de alguns projetos. As amizades podem desempenhar um papel importante hoje. No amor, pode se fechar um pouco, mas não deixe isso virar um problema. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 33, 44, 51

VIRGEM

Aproveite que a sua ambição está a todo vapor para se concentrar no que precisa ser feito e vender o seu peixe. Só não vale ficar implicando com os outros, porque há sinal de atritos no final da manhã. Depois, o astral fica mais leve. No amor, curta bons momentos. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 09, 38, 20

LIBRA

As estrelas reforçam seu desejo de aprender mais, de trocar ideias com os colegas e de trabalhar em equipe. Só tenha cuidado para não se distrair, tá? Mas a tarde tem tudo para ser muito produtiva e seu esforço será reconhecido, Libra. Astral descontraído no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 05, 58, 50

ESCORPIÃO

Cuidar dos seus assuntos e apenas do que é da sua conta pode economizar problemas mais tarde. E a Lua envia as melhores vibes para você se divertir mais tarde, planejar uma viagem ou um programa com a galera. No amor, faça algo animado! Cor: DOURADO Palpites: 30, 57, 55

SAGITÁRIO

Os relacionamentos seguem em destaque logo cedo. Bom dia para adiantar projetos que exigem colaboração. Pode trazer algumas surpresas, então mostre que tem jogo de cintura para tirar o melhor proveito das mudanças. O ciúme pode azedar o amor. Cor: LILÁS Palpites: 08, 05, 41

CAPRICÓRNIO

Assuntos de trabalho podem exigir sua atenção, mas não será difícil agilizar o andamento das tarefas. Talvez você tenha que ralar dobrado e adiar os momentos de lazer, mas o resultado tem tudo para compensar! No amor, espante a mesmice. Cor: LARANJA Palpites: 28, 39, 37

AQUÁRIO

A Lua continua em seu paraíso astral, prometendo vibes incríveis para você fechar a semana com o pique lá em cima! Só tenha cautela com os gastos, porque há risco de prejuízo. Os assuntos do coração recebem as melhores energias. Cor: AZUL Palpites: 54, 36, 30

PEIXES

A família está em foco, mas encontros com os parentes pedem paciência, porque o astral não será dos mais tranquilos. Ainda bem que a Lua vai para o seu paraíso astral e deixa tudo mais animado! No amor, altas doses de carinho. Cor: VERDE Palpites: 44, 08, 24