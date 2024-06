RESUMO DAS NOVELAS, 7/6: Tião e Bento pintam a fachada da escola, em Renascer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela arma uma armadilha para Aníbal, mas ele a sequestra para evitar ser preso. Leonardo confessa sentir ciúmes de Álvaro. Memo retorna com Luz.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Hélio e Clara comentam que Vitor sumiu e não deu sinal de vida; eles apostam que o filho esteja envolvido no escândalo da Monter Holding. Patrick conversa novamente com Karen e pede a garota em namoro, mas Karen dispensa Patrick. Leandro visita Hélio e Clara e aponta que tem supostas evidências de Vitor envolvido no esquema de corrupção da Monter Holding; Clara chora por vergonha do filho. Leandro desabafa com Vera e Bernardo afirmando que poderia evitar todo problema na empresa se fosse um pai melhor para Glaucia. Glaucia foge para um refúgio. O CEC prepara uma noite de pijama para os jovens; Julieta comenta com Bassânio que não vai ao evento, já que vai se encontrar com Romeu no Mundo da Imaginação.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Abrão enfrenta o faraó. Femi pede perdão a Gate. O faraó marca o casamento com Sarai. Ló não percebe o flerte entre Lúcifer e Ayla. Baraki promete pedir a mão de Agar em casamento. Sarai diz a verdade para Agar. Massá e Adália se beijam. Abrão perde a cabeça com Lúcifer.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Blandina apresenta Castorina a Quinota como sua empregada. Marcelo afirma a Quinota que a ama. Dracena e Blandina se agridem e Castorina repreende as duas. Ariosto conversa com Padre Zezo sobre sua desconfiança em relação a Dona Manuela. Zé Beltino mostra a Quinota uma poesia que fez para Blandina. Deodora orienta Vespertino a encontrar alguém que a ajude a se livrar de Zefa Leonel. Dona Manuela aconselha Zefa Leonel a fazer algo por si mesma. Deodora pede que Lola se aproxime de Margaridinha e Benvinda. Marcelo procura Artur.



(19h40) Família é Tudo

Vênus rasga o documento e convence os irmãos a continuarem com a missão. Paulina se desespera por não conseguir falar com Patty. Enéas ajuda Nicole a preparar uma surpresa para Plutão. Marieta aprova o visual de Leda para sair com Bráulio. Tom percebe a mentira de Patty ao falar com Caio sobre o que lhe aconteceu. Andrômeda e Electra não conseguem convencer Vênus a falar com Tom. Patty decide pedir mais dinheiro para Paulina. Chicão entrega para Lupita um agrado de Júpiter como se fosse de Guto. Plutão se emociona com a surpresa de Nicole. Bráulio leva Leda para uma festa em um lugar alternativo.

(21h20) Renascer

Tião e Bento pintam a fachada da escola. Eliana conversa de forma sedutora com Egídio, já pensando em tirar proveito de uma possível aliança com o coronel. Teca pede a Morena para deixar os amigos ficarem na fazenda. Zinha vê Tião beijar Joana e fica triste. Teca discute com Du. Joana conta a Eliana todas as coisas ruins que Egídio tentou fazer contra ela. Teca revela a Morena que Du é o verdadeiro pai de seu bebê. Egídio deixa José Inocêncio furioso ao levar Eliana para conversar com o ex-sogro sobre o inventário de Venâncio, em troca da assessoria jurídica de Bento a Dona Patroa.