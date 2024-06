Caixa Cultural Recife apresenta concertos armoriais da Orquestra de Câmara de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Cultura Recife apresenta, entre os dias 7 e 9 de junho, o Circuito de Música de Câmara, homenagem da Orquestra de Câmara de Pernambuco ao escritor paraibano Ariano Suassuna, criador da representação artística sonora do Movimento Armorial, e também ao maestro Clóvis Pereira, falecido no último dia 4. Os concertos são abertos ao público em três apresentações e os ingressos podem ser retirados gratuitamente uma hora antes do espetáculo. O projeto tem patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

Idealizado inicialmente para marcar os 50 anos do Movimento Armorial, o circuito teve sua primeira etapa realizada no ano passado, passando pelas cidades de Sertânia, Camaragibe e Recife, em Pernambuco, e Santa Rita e Itapecuru Mirim, no Maranhão. Nesta nova fase, apesar de algumas mudanças no repertório, permanece o desejo inicial de apresentar para as novas gerações este estilo musical marcado pela tradição popular, mergulhando na raiz do maracatu, do caboclinho, dos aboios e do terno de pífanos.

A riqueza e as características marcantes do gênero seguem como elemento motivador dos idealizadores da iniciativa, o maestro José Renato Accioly e a produtora cultural Carla Navarro. “Estamos muito felizes de poder retomar o projeto, agora com o apoio da CAIXA. Poder oferecer às novas gerações a possibilidade de conhecer essa música tão nossa, tão brasileira, é algo que muito nos alegra. Tenho filhos de 26, 28 anos, que não tiveram contato com o Armorial e não têm a noção exata do que ele significou para a cultura brasileira”, afirma o maestro.

O regente, que também atua como maestro assistente da Orquestra Sinfônica do Recife e dá aulas no Conservatório Pernambucano de Música, detalha o que torna a produção armorial tão especial. “O movimento utiliza a rítmica, as melodias modais nordestinas para dar a elas uma interpretação de orquestra com violinos, violoncelos, contrabaixo e violas, incorporando ainda flautas e percussão erudita. Comparando, podemos relacionar as flautas aos pífanos, tão comuns ainda hoje nas formações regionais, assim como a rabeca, que na música armorial é representada pelas as cordas”, explica Accioly.

Uma das novidades do repertório, que inclui peças de Cussy de Almeida, Clóvis Pereira e Jarbas Maciel, entre outros, é “Brasiliana”, composta por Edino Krieger, que será executada com solo da violista Laila Campelo. “Edino Krieger é catarinense e compôs ‘Brasiliana’ em 1960, antes mesmo do Armorial ser inaugurado como um movimento propriamente dito, mas já traz em seu cerne muito do que a escola propôs. Sua inclusão foi para mostrar que, num sentido mais amplo, a semente do Armorial já havia sido plantada há algum tempo, pontua o maestro José Renato Accioly.

Ele destaca, ainda, uma nova versão de “Toada e Desafio”, assinada por Capiba e Dierson Torres, com arranjos para percussão e flautas.

Concerto-aula:

Mantendo a tradição de investir na formação de plateias e de novos instrumentistas, a Orquestra de Câmara de Pernambuco realizará também um concerto-aula, na sexta-feira, 7, às 15h. “Assim como temos um compromisso com a excelência, temos com a formação de plateias. Realizamos este momento de troca, que é sempre muito rico. É uma responsabilidade que abraçamos com muita alegria e já virou uma marca nossa”, finaliza a produtora Carla Navarro.

SERVIÇO:

Circuito de Música de Câmara - Edição Armorial – com Orquestra de Câmara de Pernambuco.

Local: CAIXA Cultural Recife

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, 505 – Bairro do Recife

Datas: 7, 8 e 9 de junho de 2024

Horários: sexta e sábado, às 19h, e domingo, às 15h

Concerto-aula: 7 de junho (sexta), às 15h

Informações: Site CAIXA Cultural

Bilheteria: (81) 3425-1915

Entrada gratuita (retirada dos ingressos uma hora antes de cada apresentação)