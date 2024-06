São João de Caruaru tem sertanejo, rock, axé e forró das antigas neste fim de semana

Começando a partir de meio-dia, festa em Caruaru neste fim de semana já tem o Alto do Moura como destaque, trazendo duas bandas que fizeram sucesso nos anos 90: Aquarios e Capital do Sol. Além delas, o cantor Santanna retorna ao seu palco preferido no São João de Caruaru. No Polo Azulão, a partir das 20h, a noite é dos caruaruenses Rogéria Dera e Tony Maciel, que se juntam a Almério, natural de Altinho, mas que adotou a Capital do Forró como cidade do coração. O Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga começa a ferver às 19h30 com Batista Lima. Estreando no São João, a dupla sertaneja Henrique e Juliano é a atração mais aguardada da noite. Em seguida, tocam Bell Marques e Fael Mariz.

No domingo (9), o Maior Cuscuz do Mundo é uma atração à parte para quem vai ao Alto do Moura. São 800kg da iguaria e, até chegar ao momento de degustá-la, o público sai na conhecida “caminhada do forró”, acompanhando os trios elétricos. O início está marcado para as 12h, com saída na entrada do bairro Vila Kennedy. Já no Polo Mestre Vitalino, a programação começa mais cedo, às 10h30, com o show de Humberto Bonny. Em seguida, Magnatas do Forró, Big Band A Nordestina e mais uma representante dos forró das antigas, a banda Cavalo de Pau. No domingo, além de música, o público ainda pode conferir o projeto de artes plásticas “Desenhando São João”, com Caju Galon.

No Polo Azulão, a partir das 20h, Erisson Porto, Maestro Mozart e Quinteto Violado se juntam a Sandra Sá, que faz sua estreia no Maior e Melhor São João do Mundo. No Pátio, a noite é de cem por cento forró: Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Samya Maia e Mastruz com Leite encerram o segundo fim de semana da festa.

Confira, abaixo, a programação dos três polos

Alto do Moura

Sábado (8)

12h – Banda Aquários

14h – Capital do Sol

16h – Santanna, o Cantador

Domingo (9)

10h30 – Humberto Bonny

12h – Magnatas do Forró

14h – Big Band A Nordestina

16h – Cavalo de Pau

15h – Projeto Desenhando São João

Polo Azulão

Sábado (8)

20h - Rogéria Dera

22h - Tony Maciel

0h - Almério

Domingo (9)

20h - Ballet Cia Marcos Mercury

19h - Erisson Porto

20h30 - Sandra Sá

22h30 - Maestro Mozart Vieira

0h30 - Quinteto Violado

Pátio do Forró

Sábado (8)

19h30 - Batista Lima

21h - Henrique e Juliano

22h45 - Bell Marques

0h45 - Fael Mariz

Domingo (9)

20h - Tarcisio do Acordeon

21h45 - Dorgival Dantas

23h30 - Mastruz com Leite