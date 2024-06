São João do Recife terá 1,2 mil apresentações em 14 polos. Confira programação completa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O período junino abre os caminhos para os interiores em todo o Nordeste. Quem ficar na capital pernambucana, no entanto, poderá conferir uma programação que se dividirá entre os polos Sítio da Trindade, em Casa Amarela; Avenida Rio Branco, no Recife Antigo; e Pátio de São Pedro, em Santo Antônio.

O São João do Recife divulgou a sua grade completa nesta sexta-feira (7), incluindo nomes como Elba Ramalho, Alcymar Monteiro, Flávio José, Santanna, Jorge de Altinho, Mestre Gennaro, Alceu Valença, Maciel Melo e Petrúcio Amorim, além de Nádia Maia e Assisão, os homenageados da festa.

Considerando ainda os polos descentralizados (que ainda serão divulgados), serão mais de 1,2 mil apresentações espalhadas por 14 palcos em toda a cidade.

Também serão realizadas atividades como concurso de quadrilha, procissão para os santos juninos, festa para Xangô, exposição de culinária afro-brasileira e muito rala bucho na festa que se destaca cada vez mais no país por hastear a bandeira das tradições e traz como tema e lema este ano: "Recife Junino - Nossa Raiz".

Sítio da Trindade

A programação começa no Sítio Trindade, a partir do dia 11, com as apresentações de quadrilhas juninas. Do dia 12 em diante, também ocorre com o palco principal e a sala de reboco cheios de forró.

Ao longo do mês, o polo recebe nomes como Beto Ortis, Bia Marinho, Cascabulho, Dorgival Dantas, Dudu do Acordeon, Fim de Feira, Josildo Sá, Mariana Aydar e Mestrinho, Mestre Galo Preto, Nando Cordel, Novinho da Paraíba, Terezinha do Acordeon, entre tantos outros nomes.

Recife Antigo

No Bairro do Recife, o dia 13 de junho terá a 19ª Caminhada do Forró, cuja apoteose ocorrerá na Praça do Arsenal. A partir do dia 14, o forró toma conta da Avenida Rio Branco, onde São João fará morada até fim do mês com programação e decoração com cidade cenográfica.

Ainda no Recife Antigo, no dia 16, o Desfile das Bandeiras toma conta das ruas, entre a Rua da Moeda e o Boulevard da Rio Branco.

Na primeira semana de festa, entre os dias 12 e 16, 80 atrações, entre trios de forró, sanfoneiros, cantores e cantoras, grupos e quadrilhas juninas, irão espalhar as alegrias, cores e emoções juninas nos polos do Sítio e Rio Branco.

Festa descentralizada

O ciclo junino também ocorre em mais 11 polos descentralizados: Lagoa do Araçá, Barro,Totó, Campo Grande, Cordeiro e Graças, que celebrarão São João, nos dias 22 e 23 de junho; além de Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré, Poço da Panela, que irão arrastar pés em devoção a São Pedro, logo em seguida, entre os dias 28 e 29.

Confira a programação completa do São João do Recife 2024:

Sítio da Trindade

Quarta-feira (12)

Palco principal

18h Grupo Chinelo de Iaiá Coco

19h10 João Lacerda

20h20 Assisão

22h Fulô de Mandacaru

23h30 Flávio José

Quinta-feira (13)

Palco principal

19h Alcymar Monteiro

20h20 Vicente Nery

22h Dorgival Dantas

23h40 Santanna

Sexta-feira (14)

Palco principal

19h Ciranda Mimosa

20h20 Rogério Rangel

22h Pecinho Amorim

23h30 Jorge de Altinho

Sala de Reboco

18h Forró Sensação

19h Trio Forró Bombado

20h30 Zelyto Madeira

22h Aleixo dos 8 Baixos

23h30 Danilo Veras

Sábado (15/06)

Palco Principal

19h Fabiana Pimentinha

20h20 Liv Moraes

22h Irah Caldeira

23h30 Nádia Maia

Sala de Reboco

18h Jorge Silva

19h Galeguinho de Gravatá

20h30 Larissa Lisboa

22h Banda Rastafogo

23h30 Maestro Danda e Orquestra Forró

Domingo (16/06)

Palco Principal

18h Coco do Juremá

19h Cylene Araújo

20h20 Maestro Spok e Orquestra Forrobodó part. esp. Gabi da Pele Preta

22h Cydia Lima

Sala de Reboco

17h Banda Segnos

18h Trio Pé de Serra Xodó Maior

19h20 Mevinha Queiroga

20h40 Cesar Amaral

22h30 Ari de Arimatéia

Terça-feira (18/06)

18h Comida de Santo

Quarta-feira (19/06)

18h30 Chegada da Procissão de Santos

Sexta-feira (21/06)

Palco Principal

19h Ciranda do Egído

20h10 As Severinas

21h30 Rodrigo Raposo

22h50 Beto Hortis

00h10 Novinho da Paraíba

Sala de Reboco

18h Aécio dos 8 Baixos

19h Reinivaldo Pinheiro

20h20 Iran Carlos

22h Fredy e Mary

23h30 Vinil Gonzagueira

Sábado (22/06)

Palco Principal

18h Boi de Mainha

19h Mestre Gennaro

20h30 Quinteto Violado

22h Maciel Melo

23h30 Silvério Pessoa

Sala de Reboco

18h Trio Cule de Xá

19h Thiago Kehrle

20h30 Joaozinho do Exú

22h Baixinho dos Oito Baixos

23h30 Aluísio do Acordeon

Domingo (23/06)

Palco Principal

17h Mestre Galo Preto

18h20 Bia Marinho

19h40 Em Canto em Poesia

21h Maciel Salu part. esp. Juliana Linhares

22h30 Petrúcio Amorim

00h Diego Cabral

Sala de Reboco

17h Trio Geração Nordestina

18h Severino dos 8 Baixos

19h20 Salatiel D'Camarão

20h40 Rabecado

22h30 Corujas e Seus Tangarás

00h30 Charles Theone

Pavilhão Infantil

17h Kelly Benevides

18h Carol Levy

Segunda-feira (24/06)

Palco Principal

17h Ciranda Dengosa

18h Ceiça Moreno

19h20 Sarah Leandro

20h40 Anastácia e Daniel Gonzaga - Show Sanfona Sentida

22h30 Elba Ramalho

Sala de Reboco

18h Forró Rei do Cangaço

19h20 Trio 100% Mulher

20h40 Savinho do Acordeon

22h30 Manoelzinho do Acordeon

00h Barbara Aires

Pavilhão Infantil

16h Quadrilha Mirim Evolução

17h Mini Rock

18h Tintim por Tintim

Sexta-feira (28/06)

Palco Principal

18h Boi Mimoso

19h Muniz do Arrasta Pé

20h20 Terezinha do Acordeon

22h Mariana Aydar e Mestrinho

23h30 Josildo Sá

Sala de Reboco

18h Luciano Padilha

19h Toinho do Baião

20h20 Patricia Cruz

22h Edilza Aires

23h30 Waalkyria Mendes

29/06 sábado

Palco Principal

18h Coco dos Pretos

19h10 Andrezza Formiga

20h20 Cristina Amaral

22h Nando Cordel

23h30 Forró do Muido

Sala de Reboco

18h Lourenço Gato

19h Joquinha Gonzaga

20h20 Ivan Ferraz

22h Azulinho

23h30 Tempero Brasileiro

Pavilhão Infantil

16h Quadrilha Mirim Trapiá

17h Susana Moraes e Diego

18h Bailinho Kids - Nosso Arraiá

30/06 domingo

Palco Principal

18h Ciranda Imperial

19h20 Fim de Feira

20h40 Israel Filho

22h30 Alceu Valença

Sala de Reboco

17h Paulo Matricó

18h Chico Balla

19h20 Seu Januário

20h40 Mazinho de Arcoverde

22h30 Daniel Bento

Pavilhão Infantil

16h Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

17h Tio Bruninho

18h A Bandinha

Rio Branco

14/06 sexta-feira

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Forró Luado

17h Trio Arranca Rabo

18h Sevy Nascimento

19h30 Agostinho do Acordeon

21h Remanso do Forró

22h30 Forró Casamarela

15/06 sábado

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Forró Vienna

17h Balé Deveras

18h Cajarana

19h30 Trio Sanfona do Povo

21h Rabecado

22h30 Ava Guimarães

00h Luciano Ferraz

Cortejo

17h Desfile das Bandeiras

14h Trio Palha Fina

15h10 Quadrilha Junina Dona Matuta

16h Quadrilha Junina Sapeca

17h Familia Salustiano e a Rabeca Encantada

18h30 Bete de Castro

19/06 quarta-feira

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Siridó

18h Marinho do Recife

19h30 Lucinha Guerra

21h Derico Alves

20/06 quinta-feira

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Astral

18h Pernambucaneando

19h20 Cila do Coco

20h40 André Lins

22h Luciano Magno

21/06 sexta-feira

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Forró das Cumade

17h Trio Lapada

18h Muniz do Arrasta Pé

19h20 Marcia Pequeno

20h40 Baila

22h Martina Jota

23h40 Casoando

22/06 sábado

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio 90 Graus

16h Quadrilha Junina Tradição

17h Trio Mexe Mexe

18h Banda de Pífano Funiô

19h Zelyto Madeira

20h20 Forró do Matulão

21h40 Carlos Filho

23h Savinho do Acordeon

00h20 Climério de Oliveira

23/06 domingo

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Pisa no Pilão

14h Quadrilha Mirim Fusão

14h30 Quadrilha Junina Traque

15h Mari Bigio

16h30 Mestres do Coco Pernambuco

19h30 Terezinha de Acordeon

21h Pecinho Amorim

22h30 Banda Rastafogo

00h Kelly Rosa

24/06 segunda-feira

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Fuxico

14h Quadrilha Junina Arrocha o Nó

15h Quadrilha Junina Lumiar

16h Trio Forró da Parceria

17h40 Bellas Marias

19h Isadora Melo - Festança

20h30 Grupo Regente Joaquim

27/06 quinta-feira

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Tempero do Forró

18h Maria Lafaete

19h Aracílio Araújo

20h30 Elys Viana - Forró do Baú

22h Pablitto

28/06 sexta-feira

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Oxente

17h Trio Zoi de Gato

18h Forró Sensação

19h30 Rubia Cristina

21h Carla Rio

22h30 Poli

00h As Meninas Cantam Accioly

29/06 sábado

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio J no Forró

16h Cia de Dança Giselly Andrade

16h30 Quadrilha Junina Origem Nordestina

17h Damião Mota e Banda

18h Trio Taca Fogo

19h30 Pandeirada com Miguel Marinho

21h Coco Raízes de Arcoverde

22h30 Nailson Vieira

00h Juba - São Jubão

30/06 domingo

Trio Pé de Serra Circulando Av. Rio Branco

12h Trio Forró Cheiroso

14h Quadrilha Junina Matutada

15h Cia de Dança Perna de Palco

16h Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres

17h30 Doutores da Alegria

19h Lais Senna

20h30 Madu

Pátio de São Pedro

28/06 sexta-feira

15h Festa do Fogo

19h Boi Faceiro

20h30 Banda de Pau e Corda

22h Lia de Itamaracá

29/06 sábado

18h Ciranda da Rosa Vermelha

19h Erika Natuza

20h20 Andre Macambira

21h40 Claudio Rabeca

23h Assisão

30/06 domingo

Aniversário da Rádio Frei Caneca

16h Cavalo Marinho Boi Pintado

17h Jader

18h20 Forró na Caixa

20h10 Mestre Ambrósio