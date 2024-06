HORÓSCOPO 08.06: comunicação e finanças em destaque no dia de hoje

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - O céu começa pedindo que tenha mais atenção: é que fofocas e mal–entendidos não estão descartados, por isso, é melhor ir com calma. Ainda bem que o astral melhora, e os familiares estarão ao seu lado para o que precisar. O amor segue protegido. Cor: ROSA Palpites: 20, 29, 56



TOURO - Seu lado comunicativo será o grande destaque deste sábado e você vai falar sobre qualquer assunto com qualquer um! Mas nem tudo é festa, e as estrelas pedem cautela na hora de lidar com o seu dinheiro. O amor fica mais gostoso. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 15, 42, 33



GÊMEOS - As finanças seguem em destaque, e se quiser aproveitar essas energias positivas, é hora de planejar seus ganhos e organizar as contas. Mas vale tomar cuidado, porque críticas podem atrapalhar a convivência com as pessoas. Cuidado com o ciúme no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 36, 34, 27



CÂNCER - A Lua segue linda em seu signo, e promete animação extra para encarar qualquer parada neste final de semana! Aproveite essa energia toda para curtir o dia de folga, fazer o que mais gosta e relaxar na companhia das pessoas queridas. No amor, sinal de muita sintonia. Cor: PRETO Palpites: 53, 44, 15



LEÃO - A vontade de desacelerar e colocar o seu bem–estar em primeiro lugar tem tudo para crescer, Leão. Assuntos ligados ao misticismo devem ganhar sua atenção, e fique de olho nos avisos da sua intuição, que estará à flor da pele. Mais confiança ajuda a fortalecer o amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 33, 14, 40



VIRGEM - Os astros prometem muita diversão com os amigos pra você esquecer o estresse da semana e relaxar um pouco! Seu lado sonhador fica mais evidente, e você pode se sentir bem se puder ajudar uma pessoa que precisa. O amor está protegido, mas não exagere nas cobranças. Cor: AMARELO Palpites: 48, 36, 57



LIBRA - Pode precisar de uma dose extra de foco para dar conta das tarefas, porque as estrelas avisam que você vai se distrair com facilidade. E tudo indica que é um bom dia para repensar alguns hábitos e cuidar melhor do seu corpo. Boas vibes no amor. Cor: CEREJA Palpites: 09, 54, 46



ESCORPIÃO - Você tem tudo para começar o final de semana com disposição para aprender coisas novas e sair da rotina. Seu lado aventureiro também se destaca e se aparecer uma oportunidade de cair na estrada, só vai! O amor vai ficando melhor com o passar do dia. Cor: MAGENTA Palpites: 27, 18, 16



SAGITÁRIO - As estrelas vão despertar seu interesse por novidades! Aproveite para tentar algo novo ou até fazer algumas mudanças. As estrelas promovem um astral perfeito para encerrar um ciclo e se desapegar. No amor, pegue leve no ciúme! Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 34, 61, 02



CAPRICÓRNIO - A companhia de outras pessoas, tanto na vida amorosa quanto na vida pessoal, tem tudo para aquecer o seu coração. Aproveite para marcar presença nas redes sociais e colocar o papo em dia com os amigos! O amor conta com vibes impecáveis. Cor: PINK Palpites: 22, 14, 15



AQUÁRIO - As finanças pedem atenção porque há risco de prejuízo. Se fizer a sua parte, dá para fechar o sábado com uma grana extra no bolso! Fica mais fácil rever algumas rotinas. Só não vale exagerar, tá? O ciúme pode se transformar no grande vilão do amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 43, 38, 20



PEIXES - Você vai começar o sábado com a bola toda! Mas as estrelas avisam que não será tão fácil lidar com a família. Aposte no bom humor e na diplomacia para encontrar maneiras de contornar esses atritos e de se divertir. No amor, não dê espaço para o ciúme. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 04, 58, 40