HORÓSCOPO, 9/6: A entrada de Marte em Touro promete as melhores vibes para o seu dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

A entrada de Marte em Touro promete as melhores vibes para o seu dinheiro. Pode até rolar uma graninha extra! Mas as estrelas também avisam para tomar cuidado com fofocas e mal–entendidos. No amor, seu charme será imbatível. Cor: VIOLETA Palpites: 44, 51, 17

TOURO

Marte entra no seu signo e renova a sua energia! Dar uma volta por aí pode ser ótimo para arejar as ideias e se divertir com os amigos. Só que as estrelas mandam o papo reto: cuide melhor do seu dinheiro porque o risco de prejuízo é real oficial. No amor, aposte no romantismo. Cor: BRANCO Palpites: 25, 20, 16

GÊMEOS

Com Marte infernizando seu signo a partir de agora, é melhor ter cuidado com atitudes impulsivas. A boa notícia é que podem surgir surpresas para lá de positivas para o seu bolso! O amor pode ficar mais agitado, ainda que pepinos possam incomodar. Cor: PRETO Palpites: 09, 36, 11

CÂNCER

Marte entra em Touro e avisa que você vai estar em sintonia com as pessoas próximas, e vai dar aquele show de empatia e carinho. Uma viagem talvez precise de atenção especial e até alguns ajustes. No amor, controle o ciúme. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 54, 12

LEÃO

Tudo indica que você estará mais a fim de ficar no seu canto, sem tanta vontade de interagir com os outros. Mas a entrada de Marte no ponto mais alto do seu Horóscopo promete novidades para a sua vida profissional nos próximos dias! No amor, mantenha a paz. Cor: GOIABA Palpites: 48, 01, 30

VIRGEM

Assuntos ligados aos amigos ganham destaque e pode até surgir a chance de fazer uma viagem nos próximos dias! Interesses em comum e altas doses de carinho ajudam a blindar o amor. Mas à noite, a vontade de descansar e ficar no seu canto pode crescer. Cor: VERMELHO Palpites: 39, 46, 01

LIBRA

Sua popularidade está em alta e cuidados com a saúde serão bem–vindos, porque qualquer tipo de exagero terá consequências. Marte ressalta seu lado mais corajoso a partir de agora e você pode tomar decisões importantes que vinha adiando. No amor, capriche no seu lado sedutor! Cor: ROXO Palpites: 30, 27, 57

ESCORPIÃO

O desejo de viajar e de sair da rotina segue em alta e agita o dia, e vale até encaixar um passeio mais curto, se der. E com Marte em Touro, as relações recebem energias maravilhosas! Só pegue leve nas críticas, ok? Tudo ok no amor. Cor: MARROM Palpites: 53, 06, 44

SAGITÁRIO

Domingou com sinal de mudanças pela frente. Mas não se preocupe, porque as coisas tendem a se ajeitar. A convivência com o pessoal de casa pode enfrentar altos e baixos, por isso, tente agir com paciência, e logo o astral melhora. Astral mais descontraído no amor! Cor: AMARELO Palpites: 37, 19, 30

CAPRICÓRNIO

Marte muda para o seu paraíso astral e a Lua protege os relacionamentos, e seu dia tem tudo para ser incrível! Talvez falte um pouco de tato para lidar com assuntos de rotina, mas você vai compensar isso em outras áreas. O amor estará protegido pelas estrelas. Cor: BRANCO Palpites: 27, 56, 45

AQUÁRIO

A entrada de Marte em Touro promete movimento e novidades para o setor familiar e para a sua casa nos próximos dias. E vale a pena reservar mais tempo para os cuidados com a saúde. Finanças ou excesso de ciúme podem provocar uma briga no amor se não tiver cuidado. Cor: CINZA Palpites: 06, 15, 08

PEIXES

A Lua brilha firme e forte em seu paraíso astral, sinal de que você tem tudo para fechar a semana com o pé direito! E aposte no diálogo para ter uma convivência melhor com a família. No amor, o romantismo está no ar! Cor: ROSA Palpites: 20, 38, 52