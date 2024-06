Prefeitura do Recife promove mais uma edição do Viva o Centro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Centro do Recife recebeu mais uma edição do projeto “Viva o Centro”. Com a temática dos Dia dos Namorados e do São João, a Rua Duque de Caxias e a Praça da Independência - a famosa Pracinha do Diário -, no bairro de Santo Antônio, receberam, neste sábado (8).

A programação do Viva o Centro foi bastante diversificada, com atividades para todos os gostos. Na Praça da Independência, houve um Polo Saúde com serviços gratuitos de mamografia, aferição de pressão arterial, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, massagem, ventosaterapia, profilaxia e tratamento de cárie. A chefe do Gabinete do Centro (Recentro), Ana Paula Vilaça, e os secretários Antonio Coelho (Turismo e Lazer) e Gabriel Cavalcante (Segurança Cidadã) prestigiaram o evento.

No Polo Pet, as pessoas puderam levar seus pets para adoção, pré-agendar castração, denunciar maus-tratos e comprar roupas pet. No Polo de Serviços, a Guarda Municipal teve orientação sobre o Programa Alerta Celular e o Procon Recife prestou informações sobre o Código do Consumidor e registro de reclamação.

A Faculdade Central disponibilizou orientação jurídica na área cível para família e consumidores, enquanto a Faculdade Sopece ofereceu orientação jurídica voltada para Pessoas com Deficiência e com Transtorno de Espectro Autista. A Secretaria de Direitos Humanos também esteve presente, com a emissão de Identidade, CPF e primeira via da certidão de nascimento. A Neoenergia também contou com equipe no local para orientações.

Já a criançada teve muito o que se divertir no Viva o Centro. Na Rua Duque de Caxias, houve um Polo Infantil com brinquedos infláveis, pula-pula, atividades circenses, brincadeiras infantis e pedagógicas, basquete de rua, futebol de barrinha e vôlei. O Polo Cultural e Artístico recebeu shows de forró com Forró Percutrônico, Cigarra Kika, Amigas do Brega e Remanso do Forró, além de quadrilha e bonecos gigantes. Já o Polo Geek contou com uma feira de produtos geek.