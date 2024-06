RESUMO DAS NOVELAS, 10/6 a 15/6: Semana de muitas emoções nas novelas

TV JORNAL / CANAL 2

CONTIGO SIM

Capítulo 36, segunda 10 de junho

Ángela é resgatada pela polícia, mas sofre com Alma publicando suas fotos anonimamente. Leonardo denuncia o assassinato de Sandro.

Capítulo 37, terça 11 de junho

Ángela decide terminar o relacionamento com Leonardo. Alma usa Ugarte para menosprezar Ángela. Aníbal e Yolanda são condenados.

Capítulo 38, quarta 12 de junho

Ángela é agredida em audiência provocada por Ugarte. Leonardo pede perdão a Ángela. Gerardo vê as fotos de Ángela e Samantha exige que ele demita Ángela

Capítulo 39, quinta 13 de junho

Álvaro jura a Ángela que não permitirá que ninguém a machuque. A polícia toma posse da casa de Mirta. Aníbal é recebido na prisão.

Capítulo 40, sexta 14 de junho

Álvaro defende Ángela na audiência e declara seu amor por ela, mas ela deixa claro que ama Leonardo. Luz e Pablo se beijam.

A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA

SEGUNDA-FEIRA, 10/06

Sem que Pórcia perceba, Fausto joga a aliança da filha no lixo. A gangue Pedalzera, os Extraordinários, Romeu e Julieta entram no Mundo da Imaginação para descobrir o que tem na tão aguardada 'Grande Porta'. Alex fica com ciúmes de Diego com Lívia na noite de pijama do CEC. Laura e Telma falam mal de Mariana. A energia elétrica de Castanheiras acaba, Daniel e Mariana ficam sozinhos no restaurante.

TERÇA-FEIRA, 11/06

À luz de velas, Daniel e Mariana se lembram do casamento e se beijam. Daniel afirma que ainda ama Mariana e ela rebate que também nunca deixou de amá-lo. O grupo Extraordinários, Romeu e Julieta entram na 'Grande Porta' e encontram a Escritora do MDI (Mundo da Imaginação); ela explica que Faustinho não está preso no Mundo da Imaginação pelo furto dos livros e sim por outro motivo. A energia elétrica volta e Mariana vai embora do restaurante, deixando Daniel para trás. Mesmo com os livros de Shakespeare devolvidos ao Mundo da Imaginação, a Escritora explica que as crianças precisam curar a ferida das famílias rivais. Clara aconselha Mariana a viajar para relaxar do estresse.

QUARTA-FEIRA, 12/06

Hélio e Leandro explicam aos netos que um caso de incêndio em Castanheiras foi fundamental para a briga entre as famílias Campos e Monteiro. Mariana chega à pousada e encontra Glaucia hospedada no mesmo local; as duas acabam em conflito. Pórcia e Bassânio vasculham a lixeira e encontram a aliança, no mesmo saco de lixo, eles encontram os rascunhos românticos para Clara; Fausto admite que é o admirador secreto de Clara e Branca. Pórcia alega que só devolve os rascunhos para Fausto se ele aprovar o casamento dela com Bassânio; Fausto aceita o acordo. Karen resolve a situação com Patrick e pergunta se ele quer namorá-la.

QUINTA-FEIRA, 13/06

Patrick aceita o pedido de namoro de Karen. Karen fala para Rosalina que é errado ela sair com Téo para provocar Romeu. No refúgio, Maria se conecta com o espiritual e desbloqueia traumas do passado. Alex encontra Lívia e Diego no Monter Mercado e fica com ciúmes. Amanda e Daniel se perguntam o motivo do Armazém ser afetado pela ausência dos clientes, sendo que o Monter Mercado está envolvido no escândalo de corrupção. A Escritora do Mundo da Imaginação explica às crianças que o perdão é a chave para a paz entre as famílias e que sete pessoas dos Campos e Monteiro precisam do perdão. Na pousada, Vitor entra no quarto de Mariana pedindo ajuda.

SEXTA-FEIRA, 14/06

Vitor solicita que Mariana contrate um advogado para ele; Mariana não aceita e diz que vai chamar a polícia, mas Vitor foge. Amanda e família jantam em um restaurante e Vera, Bernardo e Romeu aparecem no mesmo local; Téo sugere juntar as mesas. Vitor invade o quarto de Glaucia na pousada e afirma que o hacker o traiu e pegou todo o dinheiro dele. Amanda comenta com Vera que o movimento do Armazém também está fraco. Vera conta que deseja convidar alguns fornecedores para expor produtos na praça de Castanheiras para chamar atenção dos clientes; Nath recomenda Vera e Amanda se unirem nessa ação. Julieta aceita sair com Diego, mas se incomoda com o garoto mexendo no celular e falando só dele. Vitor fala para Glaucia que só tem a opção de fugir ou se entregar; Glaucia não quer fugir e nem ir para prisão e dá ideia de culpar o hacker pelo desvio de dinheiro. Lívia avisa Daniel que Telma está muito mal após o término e pede socorro para o pai de Julieta. Amanda e Vera deixam questões pessoais de lado e fecham parceria para ajudar a elevar as vendas nos comércios.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 079 – segunda, 10 de junho

Sarai se prepara para o casamento. Abrão chega ao palácio e fala com Sarai. Gate se emociona ao rever seus pais na prisão. Helda chora com o sumiço das filhas de Ló. Ziva e Simei convencem Gate na prisão. O faraó e suas esposas sofrem com a praga. Ayla agradece a Lúcifer.

Capítulo 080 – terça, 11 de junho

O faraó se enfurece e ameaça Sarai e Abrão. Abrão e Sarai deixam o palácio com muitas riquezas. Baraki se desentende com Massá. Adália questiona Lúcifer, mas recebe uma resposta inesperada. A caravana de Abrão deixa o Egito.

Capítulo 081 – quarta, 12 de junho

Em Sodoma, o rei Bera decide enfrentar o rei Quedorlaomer. Gate fica perturbado com um pesadelo. Abrão vê um arco-íris e diz ser um sinal de Deus. Azel pede a mão de Maresca em casamento. Adália sofre com um pesadelo. Lúcifer incentiva a briga entre Alom e Azel. Abrão fica surpreso com a atitude de Ló.

Capítulo 082 – quinta, 13 de junho

Massá ameaça Adália. Abrão e Ló fazem a divisão de seus destinos. Em Sodoma, o rei Bera e Jaluzi armam contra o rei Quedorlaomer. Massá fica tenso diante de Gyasi. Sarai observa o entrosamento entre Abrão e Agar. A caravana de Ló se despede da de Abrão. Sarai surpreende Massá. Deus fala com Abrão.

Capítulo 083 – sexta, 14 de junho

Sarai observa o entrosamento entre Abrão e Agar. A caravana de Ló se despede da de Abrão. Sarai surpreende Massá. Deus fala com Abrão. A caravana de Ló segue em direção à Sodoma. Já a caravana de Abrão retorna aos carvalhais de Manre.



REDE GLOBO



NO RANCHO FUNDO

Capítulo 49 – Segunda-feira

Jordão reconhece Zefa Leonel e abaixa sua arma, que mirava a garimpeira a mando de Deodora. Dracena conhece Zé Beltino, e repreende a armação de Blandina contra o rapaz. Castorina se preocupa com Dracena. Quinota confunde Artur com Marcelo. Jordão devolve o dinheiro de Deodora e afirma que jamais atentará contra Zefa Leonel. Deodora se irrita com Jordão e exige que o rapaz trabalhe para ela. Para livrar Guilherme Tell das ameaças de Primo Cícero, Caridade inventa que o poeta é seu noivo. Artur procura Marcelo.



Capítulo 50 – Terça-feira

Artur exige que Marcelo se afaste de Quinota definitivamente. Quinota percebe o sofrimento de Artur. Marcelo pede que Blandina seduza Artur. Quinota confronta Marcelo e pede que o rapaz fique longe dela. Blandina concorda em ajudar Marcelo. Nivalda se insinua para Aldenor e o manipula a resgatar os documentos das terras de Zefa Leonel. Tobias contrata Emi e Fé sente ciúmes do noivo. Ariosto procura Sabá Bodó para falar sobre as terras dos Leonel. Ariosto convida Zefa Leonel para jantar.



Capítulo 51 – Quarta-feira

Zefa Leonel hesita, mas aceita o convite de Ariosto para jantar. Marcelo e Blandina planejam afastar Artur de Quinota. Dona Manuela conforta Artur, que sofre por conta de sua relação com Marcelo. Quinota se surpreende ao ver Zefa Leonel arrumada para um compromisso. Emi agradece a ajuda de Tia Salete. Ariosto inventa para Zefa Leonel que Dona Manuela o traiu e que Artur é filho biológico dela com outro homem. Nastácio revela a Margaridinha e Benvinda que Lola e Blanchette trabalham no cabaré. Seu Tico Leonel flagra Zefa Leonel próxima a Ariosto.



Capítulo 52 – Quinta-feira

Seu Tico Leonel pede para conversar com Zefa Leonel. Quinota decide presentear Dona Manuela. Ariosto pensa em Zefa Leonel. Tia Salete surpreende Margaridinha e Benvinda ao aceitar a companhia de Lola e Blanchette mesmo após descobrir que as duas trabalham no cabaré. Floro disfarça sua intimidade com Lola e Blanchette diante de Tia Salete. Caridade e Guilherme observam Jordão com Deodora e Vespertino. Seu Tico Leonel tira satisfações com Ariosto. Dona Manuela sugere que Quinota e Artur morem juntos antes de se casarem. Ariosto empunha sua arma contra Seu Tico Leonel.



Capítulo 53 – Sexta-feira

A arma de Ariosto é disparada acidentalmente, e Zefa Leonel invade o quarto do empresário. Seu Tico Leonel beija Zefa Leonel. Blandina expressa sua indignação contra os Leonel para Zé Beltino, e exige que o rapaz a defenda diante da família. Quinota e Artur pensam em acatar a sugestão de Dona Manuela de adiar o casamento. Lola e Blanchette contam a Deodora que conseguiram se aproximar dos Leonel. A mando de Deodora, Vespertino demite Caridade. Quinota decide investir nas terras do Rancho Fundo. Os Leonel abençoam a união de Blandina e Zé Beltino, mas preparam um contrato pré-nupcial.



Capítulo 54 – Sábado

Blandina se recusa a assinar o contrato pré-nupcial, que prevê separação total de bens, e pede ajuda a Marcelo. Zefa Leonel deixa claro a Seu Tico Leonel que não reatou seu casamento. Blandina procura Quinota e finge indignação com a atitude de Zefa Leonel. Deodora presta queixa contra Zefa Leonel na delegacia. Quinota pede que Zefa Leonel reconsidere sua posição quanto ao casamento de Blandina e Zé Beltino, e Tia Salete a apoia. Floro detém Zefa Leonel por tentativa de assassinato contra Deodora. Artur sofre um sequestro.



FAMÍLIA É TUDO



Em função do amistoso Brasil x Estados Unidos não haverá exibição da novela no dia 12/6 (quarta-feira).



Capítulo 85 – Segunda-feira

Paulina se desespera diante da chantagem de Patty. Tom consegue falar com Vênus. Ramón vê Paulina portando dólares e fica intrigado. Jéssica tem uma ideia para separar Luca de Electra. Júpiter revela a Guto que mentiu para Lupita. Netuno/Léo ajuda Vênus a alugar um foodtruck. Ramón comenta com Tom que viu Paulina com os dólares. Hans se impressiona com o plano de Jéssica. Vênus se lembra de que foi Brenda quem a incentivou a fazer a surpresa para Tom, e decide contar para o noivo.



Capítulo 86 – Terça-feira

Paulina fala com Brenda sobre a chantagem de Patty. Plutão tem uma ideia para Guto conquistar Lupita. Leda recebe uma mensagem de um novo pretendente e fica radiante. Luca inicia as aulas de fotografia na Fundação. Jéssica pede a ajuda de Hans em seu plano. Electra destrata Murilo. Laurinha ouve Paulina falando com Patty e conta para Tom. Júpiter atrapalha uma ligação entre Leda e Jules. Electra e Luca pedem que Murilo seja seu padrinho de casamento. Tom convence Vênus a dar um flagrante em Paulina.

Quarta–Feira = Em função do amistoso Brasil x Estados Unidos não haverá exibição da novela no dia 12/6 (quarta-feira).

Capítulo 87 – Quinta-feira

Netuno/Léo se incomoda ao ver Vênus saindo com Tom. Leda discute com Júpiter. Electra fica intrigada com a reação de Murilo a seu pedido. Júpiter decide que Guto precisa fazer um procedimento estético, e pede a ajuda de Andrômeda. Nicole consegue se aproximar de Eva. Jéssica antecipa a estreia de Electra no palco. Tom e Vênus procuram por Paulina e Patty no aeroporto. Hans pensa em atacar seus primos novamente. Guto chega ao salão de Haroldinho e Kleberson para fazer o suposto procedimento estético. Ramón questiona Brenda sobre a armação contra Tom. Vênus vê Paulina com Patty e persegue a rival.



Capítulo 88 – Sexta-feira

Tom e Vênus tiram satisfações com Paulina. Brenda mente para Ramón. Tom e Vênus reatam o namoro. Marieta repreende Júpiter por obrigar Guto a fazer o procedimento estético. Kleberson aplica as substâncias em Guto. Hans comenta com Mila sobre seu novo plano contra os primos. Max ataca Plutão ao vê-lo namorar Nicole. Jéssica comenta com as bailarinas que Electra esteve presa. Júpiter descobre o perfil de Leda no aplicativo de namoro. Leda se surpreende com Jules. Brenda alerta Paulina para não voltar para casa. Paulina sofre um acidente de carro.



Capítulo 89 – Sábado

Tom questiona Brenda sobre a armação de Paulina. Jéssica provoca uma crise de ansiedade em Electra antes de sua apresentação. Vênus se preocupa com Tom. Maya avisa a Jéssica que voltará ao Brasil. Júpiter se esconde no restaurante para observar Guto e Lupita. Leda leva Jules para sua casa. Jéssica induz uma das bailarinas a hostilizar Electra. Tom recebe um telefonema do hospital sobre o acidente de Paulina. Lupita se assusta ao ver o rosto de Guto. Jules passa mal na frente de Leda. Electra acusa Jéssica de ter falado sobre ela para as bailarinas. Tom, Vênus e Brenda chegam ao hospital onde Paulina está internada.

RENASCER

Capítulo 121 – Segunda-feira

Damião ameaça tirar a vida de Du, caso o jovem cruze seu caminho. Deocleciano pede desculpas a Zinha e apoia a afilhada. Teca reage quando José Inocêncio avisa a todos que o teste de DNA será realizado. Teca se refugia na antiga casa abandonada de Venâncio, o pai boi, e se depara com a aparição de Santinha. Maria Santa avisa a Teca que não deve temer a verdade. Dona Patroa fica furiosa ao saber que Eliana se mudará para a casa de Egídio. José Inocêncio diz a Mariana que o resultado do exame de Teca demorará um mês. Teca surpreende Du ao avisar que fez o teste de DNA e que todo mundo saberá que o filho deles não é um Inocêncio.



Capítulo 122 – Terça-feira

Teca propõe a Du deixar o filho com Buba e viajar pelo mundo. Dona Patroa seduz Rachid. Eliana domina Egídio. Joana pensa em Zinha. Bento sugere a Augusto e Buba que contem a verdade para José Inocêncio sobre a paternidade do filho de Teca. José Inocêncio se recusa a conversar com Augusto sobre Teca antes de o resultado do exame chegar. Deocleciano aconselha Morena a não se apegar a Pitoco. Egídio se ofende quando Eliana lembra que não é a sua mulher. José Inocêncio se surpreende ao chegar em casa e encontrar Egídio à sua espera.



Capítulo 123 – Quarta-feira

Egídio propõe uma trégua para José Inocêncio. Sandra faz acusações contra Eliana ao saber que a ex-amiga está se relacionando com seu pai. Lu convida os filhos de Tião para estudar na escola. Inácia tranquiliza Teca ao perceber a preocupação da jovem com o resultado do exame. José Inocêncio desconfia quando Mariana demonstra interesse em conhecer o pé de Jequitibá. Eliana reclama com Egídio da demora em solucionar a partilha dos bens de Venâncio. Joana chama a atenção de Dona Patroa por não retribuir o carinho de Rachid. Augusto teme pelo que possa acontecer com ele depois que o pai abrir o resultado do exame.



Capítulo 124 – Quinta-feira

Pastor Lívio aconselha Dona Patroa a se permitir expressar o amor que sente. Eliana provoca Damião. Rachid decide deixar a vila e ir embora do vilarejo desiludido com dona Patroa. Augusto e Buba comunicam que o resultado do exame acusou que a criança de Teca não é filho de Venâncio, mas que ela tem relação genética com a família. Augusto causa surpresa ao informar que a relação genética do filho de Teca é com a família de Maria Santa. Dona Patroa, arrependida, decide ir atrás de Rachid para se declarar pra ele. Mariana exige que José Inocêncio escolha entre ela e Teca na casa. Rachid avisa a Damião que precisa entregar uma carta a José Inocêncio.



Capítulo 125 – Sexta-feira

Rachid aparece na fazenda no momento em que todos estão absorvendo o resultado do exame de DNA. Ao escutar o nome do pai de Teca, Rachid esclarece à família de José Inocêncio que Teca é neta de Marianinha. Rachid se emociona com Teca. José Inocêncio ameaça esquecer Mariana, caso ela decida deixá-lo. Dona Patroa acolhe Mariana na casa, e Sandra sente ciúmes ao ver a mãe e a rival conversando e trocando confidências. José Inocêncio sente orgulho de Bento e Augusto ao ver os filhos na lida com ele. Rachid decide permanecer na vila e pede abrigo na venda de Norberto porque não quer voltar pra casa de Sandra. Inácia e Morena se preocupam com as intenções de Du. Mariana aconselha Dona Patroa a marcar um encontro com Rachid. Mariana gosta de constatar que Sandra se incomoda com sua presença.



Capítulo 126 – Sábado

Sandra e Mariana trocam ofensas. Zinha e Joana conversam e ficam mais próximas. Teca pede desculpas a José Inocêncio por ter mentido sobre José Venâncio ser o pai da criança. Neno e Pitoco se preocupam com o que Du possa ter feito para ter sido preso. Deocleciano aconselha Zinha a olhar Joana como amiga. Tião ajuda Pastor Lívio a levantar um acampamento. Dona Patroa expulsa Eliana da casa de Jacutinga. Eliana aconselha Mariana a voltar para José Inocêncio para não perder a herança do coronel. Bento se surpreende quando José Inocêncio lhe oferece parte da safra de cacau para negociar. Joana recusa a proposta de Tião de morar no acampamento. Ela não quer sair da casa de Sandra. José Inocêncio afirma a Mariana que não a deixará desamparada. Dona Patroa insinua a Mariana que talvez Sandra esteja certa a respeito da jovem e diz que ela se casou por interesse.