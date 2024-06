HORÓSCOPO, 11/6: As estrelas enviam boas energias para as finanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

O dia começa com ótimas energias e você pode se destacar em qualquer área se usar a sua habilidade de comunicação, que está em alta. Depois, as estrelas avisam que as finanças pedem um pouco mais de cuidado. No amor, o astral está mais romântico. Cor: AMARELO Palpites: 39, 12, 18

TOURO

De acordo com os astros, você vai mostrar seu lado prático na hora de cuidar das tarefas de rotina, seja em casa ou no serviço. Mas o astral pode pesar à tarde, então tenha cuidado pra não se desentender com ninguém. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 08, 15, 44

GÊMEOS

Falante por natureza, você segue dando um show em tudo o que envolve comunicação e interação. Mas à noite, pode surgir mal–entendido. Fique de olho em armadilhas! O diálogo segue em alta no amor, mas é melhor evitar assuntos polêmicos. Cor: GOIABA Palpites: 01, 28, 39

CÂNCER

As estrelas enviam boas energias para as finanças, Câncer! Você pode se dar bem ao lidar com dinheiro, desde que confie em sua intuição. As amizades passam por altos e baixos e há risco de briga se não tiver cuidado. O amor pede paciência e confiança. Cor: LILÁS Palpites: 11, 20, 52

LEÃO

Tudo o que exige criatividade, poder de liderança e força de vontade tem mais chance de dar certo hoje. É hora de se concentrar nas tarefas que precisam da sua iniciativa, mas cuidado para não exagerar nas críticas. No amor, deixe cobranças de lado. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 59, 51, 60

VIRGEM

A Lua segue em seu inferno astral, o que pede um pouco mais de cautela em alguns momentos. As estrelas te ajudam na vida profissional, mas você terá que encontrar uma maneira discreta de conseguir o que quer. No amor, cuidado com emoções exageradas e impulsos. Cor: MAGENTA Palpites: 21, 45, 30

LIBRA

Seu lado sonhador recebe estímulos da Lua, que se junta com outros astros e envia as melhores vibes pra tentar atividades diferentes. As amizades também estão protegidas e você pode ter notícias de amigos que estão longe. No amor, é melhor ficar de antena ligada. Cor: VERDE Palpites: 17, 06, 44

ESCORPIÃO

Sua ambição recebe energias poderosas dos astros e você tem tudo para dar uma guinada importante na vida profissional. Mas saiba que o trabalho duro é o que garante seu sucesso, porque nada vai cair de brinde no seu colo, bebê. No amor, controle o ciúme. Cor: ROXO Palpites: 03, 45, 36

SAGITÁRIO

Talvez não seja muito fácil manter o foco, e a dica é adiantar tudo o que for possível para não atrapalhar a sua produtividade. Ainda assim, vale ter atenção redobrada para não se distrair com qualquer coisa, tá? A saúde também pede mais cuidados. O bom humor terá papel importante no amor. Cor: BRANCO Palpites: 14, 41, 23

CAPRICÓRNIO

Assuntos de rotina podem ocupar sua atenção, mas pode precisar fazer ajustes. É que mudança de última hora ou imprevisto pode surgir. As finanças pedem cuidado extra, porque o risco de preju é real. No amor, tenha mais paciência. Cor: VERMELHO Palpites: 16, 10, 36

AQUÁRIO

Sua habilidade para lidar com as pessoas segue em alta, e você pode explorar isso para lidar com as pessoas. Em casa, o astral vai pesar mais tarde e pode ficar complicado manter a harmonia com a família. No amor, redobre a atenção para não exagerar no ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 30, 09, 12

PEIXES

Quem trabalha em um negócio familiar, com produtos para o lar conta com boas energias para resolver as tarefas de rotina, sem inventar moda. À tarde, o astral fica tenso e a comunicação pede atenção redobrada. No amor, aposte num programa caseiro. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 22, 06, 59