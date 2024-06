HORÓSCOPO, 12/6: Este Dia dos Namorados promete fortes emoções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Os astros prometem novidades, mas talvez nem tudo corra da maneira que estava planejando. É verdade que deve chover tarefas no seu colo hoje, mas a chance de encher o bolso será real oficial também. No amor, mantenha a paz nesse dia dos namorados, ok? Cor: CINZA Palpites: 40, 49, 31

TOURO

Este Dia dos Namorados promete fortes emoções, e a chegada da Lua ao seu paraíso astral anuncia momentos incríveis na área amorosa! Mas as finanças talvez precisem de uma atenção redobrada da sua parte. No amor, use e abuse do seu charme! Cor: PRETO Palpites: 32, 40, 06

GÊMEOS

A vida familiar deve ficar sob os holofotes hoje. E é em casa que vai encontrar a base para seguir com seus outros planos. Mas atritos com a chefia não estão descartados, por isso, aposte alto na diplomacia para evitar problemas. Não deixe o ciúme atrapalhar no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 61, 43, 25

CÂNCER

A entrada da Lua em Virgem logo cedo destaca a comunicação e favorece os novos contatos, além de reforçar o seu traquejo social. Para dar conta de todas as tarefas que estavam se arrastando, aposte no seu raciocínio rápido. O diálogo será importante no amor. Cor: AZUL Palpites: 21, 03, 09

LEÃO

A Lua brilha em sua Casa da Fortuna! Há chance de conquistar um bônus ou até receber uma grana que não estava esperando. Mas faça o possível para fugir de pedidos de empréstimo dos amigos, já que essa mistura nem sempre acaba bem, né? No amor, controle o ciúme. Cor: SALMÃO Palpites: 45, 54, 36

VIRGEM

Com a Lua brilhando no seu signo, você começa o dia com muita energia para cuidar dos seus interesses, além de ter confiança de sobra para brilhar! Mas seu jeito mandão pode causar atritos no trabalho ou até com pessoas queridas. No amor, mantenha o astral leve e vá com calma nas críticas. Cor: MARROM Palpites: 51, 44, 17

LIBRA

Talvez precise diminuir um pouco o ritmo e se concentrar nas tarefas que podem ser feitas nos bastidores. Ouça sua intuição, que estará tinindo, para encontrar soluções criativas no serviço ou na vida pessoal. Se quer curtir o Dia dos Namorados de boa, não se desgaste por bobagens! Cor: AMARELO Palpites: 27, 45, 09

ESCORPIÃO

Bom astral para se dedicar mais à carreira, pensar fora da caixa, investir em uma parceria e trabalhar em equipe. A companhia dos amigos será bem–vinda para levantar o seu astral, embora possa enfrentar turbulência à tarde. No amor, cuidado com brigas. Cor: AMARELO Palpites: 59, 44, 35

SAGITÁRIO

Seu lado ambicioso ganha destaque, e tanta dedicação deve trazer benefícios, além de ajudar a melhorar a sua imagem profissional. Mas nada vai cair de brinde no seu colo, viu, Sagita? No amor, foque em curtir momentos românticos. Cor: ROSA Palpites: 06, 23, 14

CAPRICÓRNIO

A entrada da Lua em Virgem traz vontades de tentar algo diferente. Se puder explorar novos horizontes, vai contar com as bênçãos dos astros! Mas se esforce para manter o foco no serviço primeiro. Há sinal de alto–astral e romantismo no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 20, 52, 07

AQUÁRIO

Bom momento para fazer ajustes de qualquer tipo, aproveitar sua disposição para botar ordem nas coisas. Talvez tenha surpresas, mas seu sexto sentido afiado vai mostrar a saída para qualquer imprevisto! O amor passa por alguns perrengues. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 15, 59

PEIXES

Neste Dia dos Namorados, as estrelas mandam vibes maravilhosas para os relacionamentos em geral! No trabalho, tire proveito desse astral favorável para fazer novos contatos e conversar com os colegas. Excelentes energias no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 08, 24, 44