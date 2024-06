Coquetel Molotov divulga primeiras atrações da edição de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A sueca Ionnalee, Jaloo e DJ Ramon Sucesso são atrações do evento, marcado para ocorrer em 7 de dezembro no Campus da UFPE, no Recife

O festival No Ar Coquetel Molotov anunciou nesta quarta-feira (12) as primeiras atrações para a edição deste ano: a cantora sueca ionnalee, a cantora paraense Jaloo e o DJ Ramon Sucesso. O evento será realizado em 7 de dezembro no Campus da UFPE, no Recife. Os ingressos do primeiro lote já estão à venda na plataforma Shotgun.

Atração internacional, ionnalee foi idealizadora do projeto iamamiwhoami. É conhecida pela mistura única de música pop eletrônica e sua impressionante estética visual. Ganhou destaque com sua carreira solo em 2017, ao lançar o álbum "Everyone Afraid to be Forgotten".

Neste ano, ionnalee apresenta seu novo trabalho, o disco duplo "Close Your Eyes / Blund". Antes do Recife, ela tmabém faz show em em São Paulo, no dia 04 de dezembro, no Cine Joia.

Funk e hyperpop

O DJ Ramon Sucesso foi criado na Baixada Fluminense. aos 21 anos lança “Sexta dos Crias”, um trabalho que ganhou reconhecimento significativo, principalmente com o lançamento do seu vinil na Europa. O disco de Ramon Sucesso chegou a ganhar uma resenha na renomada publicação Pitchfork.

Já Jaloo apresenta o disco "MAU", lançado no final de 2023, um trabalho 100% autoral, após um hiato de quatro anos com referências que vão desde o phonk, um ritmo importado da Rússia, até hyperpop, ska e calypso.

Sustentabilidade e diversidade

Fundado em 2004, o festival No Ar Coquetel Molotov se tornou referência por sua diversidade e por apostas ousadas na programação, mesclando numa mesma noite artistas consagrados da MPB com novos nomes do hip-hop, da música eletrônica, do brega-funk, do rock e da música experimental.

O festival conta com um certificado com o Selo Carbono Zero de compensação ambiental restaurando o plantio de árvores nativas. Nesta edição, ainda vai adotar um protocolo de Lixo Zero para mostrar que é possível reduzir significativamente a quantidade de resíduos gerados em eventos e criar uma cultura de sustentabilidade e conscientização entre os participantes e o público.

O Molotov também vem trabalhando a igualdade de gênero em sua programação com a iniciativa Keychange, ao mesmo tempo em que tornou-se acessível e inclusivo para trazer PCDs e Pessoas Trans. Este trabalho lhe valeu o reconhecimento da OAB - PE em conceder o Selo de Empresa que Valoriza a Diversidade.