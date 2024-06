HORÓSCOPO, 13/6: Há sinal de muito trabalho pela frente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira o que dizem o seu signo e os astros para esta quinta-feira, dia 13 de junho. Atualmente estamos no período do signo de gêmeos

ÁRIES

Há sinal de muito trabalho pela frente, bebê! Talvez precise fazer um esforço extra para cuidar de tarefas que ficaram pendentes. E quanto mais você se esforçar agora, maior será a chance de colher os frutos lá na frente. O amor pode ficar em segundo plano. Cor: PINK Palpites: 60, 32, 06

TOURO

Tudo indica que você vai contar com a sorte e há chance de se dar bem se fizer uma fezinha! Uma dose extra de criatividade, ajuda a cuidar daquelas tarefas mais chatinhas. O amor ganha muito carinho e altas doses de romantismo. Cor: CINZA Palpites: 11, 45, 56

GÊMEOS

Seu lado caseiro pode se destacar. Vale reservar um tempo para cuidar do seu canto, tentar mudanças e jogar fora o que não usa mais. Talvez não seja fácil equilibrar sua atenção entre o serviço e a família, mas se esforce. Sinal de bons momentos no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 47, 38, 36

CÂNCER

Seu lado comunicativo ganha destaque e você pode aproveitar para resolver tarefas que exigem a colaboração de outras pessoas. Pode ser divertido sair da sua zona de conforto, se aventurar e movimentar a sua vida social. Clima descontraído no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 12, 21, 48

LEÃO

As finanças seguem protegidas e recebem boas energias astrais! Você vai dar valor ao que possui e ainda pode encher o bolso. Mas ainda assim, a dica é ficar atenta com os gastos, e não contar seus planos pra qualquer um. Vibes tranquilas no amor. Cor: BRANCO Palpites: 11, 61, 25

VIRGEM

A Lua segue firme e forte no seu signo e destaca os seus pontos fortes! Sair da sua zona de conforto pode ser um bom negócio, mas vá devagar. À noite, tente se colocar no lugar do outro para não arrumar treta à toa. Aposte no otimismo no amor. Cor: ROSA Palpites: 27, 29, 38

LIBRA

Além de destacar seu sexto sentido, a Lua também coloca seu lado místico e religioso em evidência. Se sentir necessidade, reserve alguns momentos para relaxar e repor suas energias, e não descuide dos sinais que o seu corpo envia. A intimidade cresce no amor. Cor: PRETO Palpites: 44, 33, 24

ESCORPIÃO

O céu envia as melhores energias para correr atrás de seus sonhos! Seu lado mais idealista fica evidente, mas não é pra deixar suas tarefas de lado. O astral é positivo para você compartilhar suas ideias e explorar coisas novas, especialmente se puder aumentar seu conhecimento no caminho. Use sua criatividade no amor. Cor: VERDE Palpites: 59, 40, 33

SAGITÁRIO

Com a Lua ainda iluminando o ponto mais alto do seu Horóscopo, sua carreira ganha destaque e pode dar uma deslanchada! A convivência com a família pode aquecer seu coração à noite, mas cuidado com as críticas. No amor, alinhe suas expectativas. Cor: AMARELO Palpites: 57, 19, 39

CAPRICÓRNIO

Tudo indica que vai começar o dia com disposição para sair da rotina e matar a saudade de pessoas que estão distantes. Mas antes será preciso cuidar do serviço, e é aí que você vai mostrar criatividade para dar conta de tudo. Um clima descontraído anima o amor. Cor: BRANCO Palpites: 02, 11, 20

AQUÁRIO

O dia promete um bocado de agitação pela frente, mas não se preocupe tanto porque o astral será perfeito para encerrar um ciclo. A sua intuição segue em alta e pode servir de guia na hora de tomar decisões importantes. A sensualidade será o seu trunfo no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 33, 60, 59

PEIXES

O contato com colegas e clientes recebe as melhores vibes e tem tudo para deslanchar sem problemas. As relações em geral estão protegidas, mas talvez seja preciso ceder em algumas coisas para manter a harmonia. O amor recebe a proteção das estrelas. Cor: MAGENTA Palpites: 03, 09, 12