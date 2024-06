Mundo das artes cênicas perde o brilhantismo da pernambucana Ilva Niño

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cinema e o teatro brasileiro perderam, nesta quarta-feira (12), o brilhantismo da atriz pernambucana Ilva Niño, aos 89 anos. Veterana da Rede Globo, ela estava internada desde o dia 13 de maio no Hospital Quali, no Rio de Janeiro, após ter passado por uma cirurgia cardíaca.

Ilva Niño nasceu no município de Floresta, em 1933. O primeiro trabalho na Globo foi em 1969. Brilhou em 'Roque Santeiro' (1985), quando interpretou a Mina, a empregada doméstica e confidente da viúva Porcina (Regina Duarte).

HISTÓRIA E CARREIRA

A atriz Ilva Niño Mendonça é filha de Elvécio de Carvalho Niño, ex-seminarista e operário do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e da professora Maria Carlinda de Carvalho. Sua iniciação na vida artística se deu ainda na Escola Normal, quando participou de um curso de teatro grego ministrado por Ariano Suassuna e acabou atuando na montagem amadora que o autor fez para 'Antígona', de Sófocles, de acordo com o Memória Globo.

A partir daí, decidiu estudar artes cênicas seriamente e iniciou sua carreira, marcada, mais tarde, pela entrada no Movimento de Cultura Popular, ainda em Pernambuco, durante o governo de Miguel Arraes, no início da década de 1960. Com o golpe de 1964, o pai de seu marido, o também ator Luiz Mendonça, tornou-se secretário de Segurança, o que permitiu ao casal sair a salvo do Recife, onde havia risco de prisão.

Ilva Niño participou da primeira minissérie da Globo, 'Lampião e Maria Bonita' (1982), de Aguinaldo Silva e Doc Comparato, como Odete, a mãe de Maria Bonita.