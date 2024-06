RESUMO DAS NOVELAS, 13/6: Álvaro jura a Ángela que não permitirá que ninguém a machuque, em Contigo Sim

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Álvaro jura a Ángela que não permitirá que ninguém a machuque. A polícia toma posse da casa de Mirta. Aníbal é recebido na prisão.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Patrick aceita o pedido de namoro de Karen. Karen fala para Rosalina que é errado ela sair com Téo para provocar Romeu. No refúgio, Maria se conecta com o espiritual e desbloqueia traumas do passado. Alex encontra Lívia e Diego no Monter Mercado e fica com ciúmes. Amanda e Daniel se perguntam o motivo do Armazém ser afetado pela ausência dos clientes, sendo que o Monter Mercado está envolvido no escândalo de corrupção. A Escritora do Mundo da Imaginação explica às crianças que o perdão é a chave para a paz entre as famílias e que sete pessoas dos Campos e Monteiro precisam do perdão. Na pousada, Vitor entra no quarto de Mariana pedindo ajuda.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Massá ameaça Adália. Abrão e Ló fazem a divisão de seus destinos. Em Sodoma, o rei Bera e Jaluzi armam contra o rei Quedorlaomer. Massá fica tenso diante de Gyasi. Sarai observa o entrosamento entre Abrão e Agar. A caravana de Ló se despede da de Abrão. Sarai surpreende Massá. Deus fala com Abrão.

REDE GLOBO

(18h05) No Rancho Fundo

Seu Tico Leonel pede para conversar com Zefa Leonel. Quinota decide presentear Dona Manuela. Ariosto pensa em Zefa Leonel. Tia Salete surpreende Margaridinha e Benvinda ao aceitar a companhia de Lola e Blanchette mesmo após descobrir que as duas trabalham no cabaré. Floro disfarça sua intimidade com Lola e Blanchette diante de Tia Salete. Caridade e Guilherme observam Jordão com Deodora e Vespertino. Seu Tico Leonel tira satisfações com Ariosto. Dona Manuela sugere que Quinota e Artur morem juntos antes de se casarem. Ariosto empunha sua arma contra Seu Tico Leonel.



(19h15) Família é Tudo

Netuno/Léo se incomoda ao ver Vênus saindo com Tom. Leda discute com Júpiter. Electra fica intrigada com a reação de Murilo a seu pedido. Júpiter decide que Guto precisa fazer um procedimento estético, e pede a ajuda de Andrômeda. Nicole consegue se aproximar de Eva. Jéssica antecipa a estreia de Electra no palco. Tom e Vênus procuram por Paulina e Patty no aeroporto. Hans pensa em atacar seus primos novamente. Guto chega ao salão de Haroldinho e Kleberson para fazer o suposto procedimento estético. Ramón questiona Brenda sobre a armação contra Tom. Vênus vê Paulina com Patty e persegue a rival.



(20h35) Renascer

Pastor Lívio aconselha Dona Patroa a se permitir expressar o amor que sente. Eliana provoca Damião. Rachid decide deixar a vila e ir embora do vilarejo desiludido com dona Patroa. Augusto e Buba comunicam que o resultado do exame acusou que a criança de Teca não é filho de Venâncio, mas que ela tem relação genética com a família. Augusto causa surpresa ao informar que a relação genética do filho de Teca é com a família de Maria Santa. Dona Patroa, arrependida, decide ir atrás de Rachid para se declarar pra ele. Mariana exige que José Inocêncio escolha entre ela e Teca na casa. Rachid avisa a Damião que precisa entregar uma carta a José Inocêncio.