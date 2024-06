HORÓSCOPO, 14/6: Há sinal de muita disposição para cuidar das suas obrigações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira o que dizem os astros para o seu signo nesta sexta-feira, 14 de junho. Touro conta com as melhores energias da Lua, por exemplo

ÁRIES

Há sinal de muita disposição para cuidar das suas obrigações, mas pode ter dificuldade para concentrar sua atenção no que interessa. Faça sua parte, confira as informações e evite se sobrecarregar, afinal, a saúde precisa de cuidados também! O céu promete ótimos momentos no amor! Cor: PRETO Palpites: 18, 34, 43

TOURO

Você conta com as melhores energias da Lua, que segue firme e forte em seu paraíso astral! Mas a chance de gastar mais do que pode é real, viu? Apesar de um ou outro perrengue, as finanças podem trazer boas novas à tarde. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: ROXO Palpites: 57, 30, 21

GÊMEOS

Talvez pinte um ou outro perrengue em casa, o que pode atrapalhar a sua concentração no trabalho, Gêmeos. A sintonia com a família também se destaca e pode se divertir relembrando bons momentos com os parentes! No amor, puro alto–astral. Cor: PRATA Palpites: 02, 45, 56

CÂNCER

Pode surgir confusão e perda de informações importantes: pra driblar essa vibe tensa, o diálogo precisa melhorar, meu cristalzinho. A boa notícia é que tudo o que você puder fazer a sós tem mais chance de dar certo. A paixão tem tudo pra correr solta no amor. Cor: CINZA Palpites: 42, 24, 51

LEÃO

O céu avisa que seu foco segue nas finanças nesta sexta, mas podem pintar energias meio tensas nesta área hoje. Também não é o melhor momento para misturar empréstimo e amizade, Leão. Sinal de diversão e romantismo no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 03, 27, 12

VIRGEM

Seu foco está em seus interesses pessoais, mas nem tudo precisa ser feito do seu jeito. Você precisa aprender a ceder de vez em quando! A boa notícia é que a carreira conta com as energias poderosas de Mercúrio e do Sol para deslanchar. No amor, não exagere no ciúme. Cor: CREME Palpites: 41, 50, 35

LIBRA

A Lua segue infernizando o seu astral, destacando o desejo de ficar no seu canto, sem muita interação com colegas ou outras pessoas. Planos para uma viagem talvez precisem de ajustes, ou até mesmo de um adiamento. Clima cheio de romantismo no amor. Cor: ROSA Palpites: 25, 52, 61

ESCORPIÃO

Seu lado sonhador fica mais forte nesta sexta, mas também há sinal de desafios e problemas para colocar as suas ideias em prática. E se pensa em se afastar de alguém que não acrescenta mais nada de bom à sua vida, vá em frente. O amor fica mais sossegado. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 42, 51

SAGITÁRIO

No que depender das estrelas, suas chances de se destacar serão maiores nesta sexta, mas é preciso fazer a sua parte, é claro. Mas também podem surgir alguns atritos e cobranças na convivência com as outras pessoas. As estrelas reforçam a sintonia no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 06, 22, 59

CAPRICÓRNIO

Contatos com gente de longe ganham destaque, mas a comunicação pode ser mais complicada do que esperava. O trabalho também pede foco redobrado, principalmente nas tarefas mais chatinhas. Bom humor e altas doses de carinho animam o amor. Cor: BRANCO Palpites: 02, 54, 27

AQUÁRIO

É o dia de dar aquela mudada no seu cantinho, testar coisas novas e ouvir seu sexto sentido, que estará tinindo. Mas algumas tensões marcam o dia, e as relações com pessoas mais jovens podem passar por altos e baixos. O amor fica protegido. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 55, 57, 39

PEIXES

As relações continuam em alta e você vai fazer o possível para se cercar de gente queridas. Pena que talvez não seja tão fácil se entender com todo mundo. Mas dá tempo de voltar às boas com todo mundo no final da tarde se você ceder em algumas coisas. No amor, use a sua sensualidade! Cor: DOURADO Palpites: 55, 48, 03