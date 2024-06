RESUMO DAS NOVELAS, 14/6: Tom e Vênus tiram satisfações com Paulina, em Família É Tudo

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Álvaro defende Ángela na audiência e declara seu amor por ela, mas ela deixa claro que ama Leonardo. Luz e Pablo se beijam.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Vitor solicita que Mariana contrate um advogado para ele; Mariana não aceita e diz que vai chamar a polícia, mas Vitor foge. Amanda e família jantam em um restaurante e Vera, Bernardo e Romeu aparecem no mesmo local; Téo sugere juntar as mesas. Vitor invade o quarto de Glaucia na pousada e afirma que o hacker o traiu e pegou todo o dinheiro dele. Amanda comenta com Vera que o movimento do Armazém também está fraco. Vera conta que deseja convidar alguns fornecedores para expor produtos na praça de Castanheiras para chamar atenção dos clientes; Nath recomenda Vera e Amanda se unirem nessa ação. Julieta aceita sair com Diego, mas se incomoda com o garoto mexendo no celular e falando só dele. Vitor fala para Glaucia que só tem a opção de fugir ou se entregar; Glaucia não quer fugir e nem ir para prisão e dá ideia de culpar o hacker pelo desvio de dinheiro. Lívia avisa Daniel que Telma está muito mal após o término e pede socorro para o pai de Julieta. Amanda e Vera deixam questões pessoais de lado e fecham parceria para ajudar a elevar as vendas nos comércios.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sarai observa o entrosamento entre Abrão e Agar. A caravana de Ló se despede da de Abrão. Sarai surpreende Massá. Deus fala com Abrão. A caravana de Ló segue em direção à Sodoma. Já a caravana de Abrão retorna aos carvalhais de Manre.

REDE GLOBO

(18h40) No Rancho Fundo

A arma de Ariosto é disparada acidentalmente, e Zefa Leonel invade o quarto do empresário. Seu Tico Leonel beija Zefa Leonel. Blandina expressa sua indignação contra os Leonel para Zé Beltino, e exige que o rapaz a defenda diante da família. Quinota e Artur pensam em acatar a sugestão de Dona Manuela de adiar o casamento. Lola e Blanchette contam a Deodora que conseguiram se aproximar dos Leonel. A mando de Deodora, Vespertino demite Caridade. Quinota decide investir nas terras do Rancho Fundo. Os Leonel abençoam a união de Blandina e Zé Beltino, mas preparam um contrato pré-nupcial.



(19h45) Família é Tudo

Tom e Vênus tiram satisfações com Paulina. Brenda mente para Ramón. Tom e Vênus reatam o namoro. Marieta repreende Júpiter por obrigar Guto a fazer o procedimento estético. Kleberson aplica as substâncias em Guto. Hans comenta com Mila sobre seu novo plano contra os primos. Max ataca Plutão ao vê-lo namorar Nicole. Jéssica comenta com as bailarinas que Electra esteve presa. Júpiter descobre o perfil de Leda no aplicativo de namoro. Leda se surpreende com Jules. Brenda alerta Paulina para não voltar para casa. Paulina sofre um acidente de carro.

(21h20) Renascer

Rachid aparece na fazenda no momento em que todos estão absorvendo o resultado do exame de DNA. Ao escutar o nome do pai de Teca, Rachid esclarece à família de José Inocêncio que Teca é neta de Marianinha. Rachid se emociona com Teca. José Inocêncio ameaça esquecer Mariana, caso ela decida deixá-lo. Dona Patroa acolhe Mariana na casa, e Sandra sente ciúmes ao ver a mãe e a rival conversando e trocando confidências. José Inocêncio sente orgulho de Bento e Augusto ao ver os filhos na lida com ele. Rachid decide permanecer na vila e pede abrigo na venda de Norberto porque não quer voltar pra casa de Sandra. Inácia e Morena se preocupam com as intenções de Du. Mariana aconselha Dona Patroa a marcar um encontro com Rachid. Mariana gosta de constatar que Sandra se incomoda com sua presença.