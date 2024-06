HORÓSCOPO, 15/6: Você vai começar o fim de semana com a corda toda!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira o que diz o seu signo para este sábado, 15 de junho, que marca a metade do ano. A lua está no momento de trocar likes com Júpiter

ÁRIES

O final de semana começa tranquilo, e você pode aproveitar para resolver algumas coisas que ficaram pelo caminho na correria do dia a dia. Relações em geral seguem protegidas, e você pode se divertir mais se aproveitar a companhia das pessoas queridas. Tudo às mil maravilhas no amor! Cor: LILÁS Palpites: 13, 05, 04

TOURO

Sua habilidade para focar nas questões de rotina fica mais evidente. E há boas chances de melhorar as finanças! A Lua coloca a saúde em destaque e você pode cuidar melhor do seu corpo. No amor, a rotina pode dar as caras mais tarde, mas isso não é algo ruim. Cor: AZUL Palpites: 36, 18, 54

GÊMEOS

Você vai começar o fim de semana com a corda toda! Aproveite para esclarecer um mal–entendido se brigou nos últimos dias. A sorte vai sorrir para o seu lado e há chance de se dar bem em apostas e numa fezinha. Tudo corre às mil maravilhas no amor. Cor: VERDE Palpites: 42, 08, 15

CÂNCER

As estrelas prometem energias mais favoráveis à noite para você curtir o seu canto, descansar e aproveitar a companhia da família. Aproveite para descansar e relembrar bons momentos com o pessoal de casa! Tudo certo no amor. Cor: AZUL Palpites: 52, 43, 34

LEÃO

As amizades contam com a proteção das estrelas, e você pode conhecer gente nova e se divertir dando uma volta por aí. Sua habilidade de comunicação segue em alta e você tem tudo para aumentar sua popularidade. Há sinal de animação no amor! Cor: VIOLETA Palpites: 59, 58, 13

VIRGEM

Você pode receber ótimas notícias envolvendo dinheiro ou a sua vida profissional. Aí eu vi vantagem! É um bom dia para cuidar do seu bolso. O astral segue tranquilo neste sábado, embora a Lua destaque o seu apego aos bens materiais. No amor, nada de pressionar. Cor: LARANJA Palpites: 37, 10, 19

LIBRA

Libra, se tem planos de viajar, aproveite para cair na estrada logo cedo e aproveitar cada momento ao máximo! Você tem tudo para sentir sua energia renovada, e vai encarar qualquer tarefa com confiança. O amor conta com a proteção das estrelas! Cor: PRETO Palpites: 06, 15, 22

ESCORPIÃO

Com a Lua infernizando seu astral, a vontade é ficar até tarde na cama. Mas inspire, respire e não pire, porque tudo se ajeita aos poucos. Vale a pena prestar atenção aos avisos da sua intuição, porque seu sexto sentido está mais forte. Pode surgir uma surpresa no amor. Cor: AMARELO Palpites: 03, 45, 48

SAGITÁRIO

A Lua troca likes com Júpiter e envia energias maravilhosas para os seus relacionamentos, especialmente com as pessoas mais próximas. Mostre seu lado mais solidário e dê uma mãozinha se alguém estiver precisando: você vai se sentir muito melhor! Companheirismo e bom humor no amor. Cor: ROSA Palpites: 40, 33, 22

CAPRICÓRNIO

A saúde precisa de alguns cuidados extras, mas mudanças simples podem trazer ótimos resultados. A noite conta com um astral mais descontraído e sua popularidade cresce nas redes sociais. Boas vibes no amor. Cor: PRATA Palpites: 11, 02, 56

AQUÁRIO

O final de semana começa com um astral mais descontraído e as estrelas colocam seu lado aventureiro em evidência. Seu bom humor tem tudo para contagiar as pessoas, e nada apaga o seu sorriso! O astral é perfeito no amor. Cor: PINK Palpites: 14, 60, 42

PEIXES

O final de semana começa tranquilo, e você vai se sentir ainda melhor se tiver tempo para curtir o seu canto e a companhia da família. É um bom momento para fazer mudanças em casa ou realizar consertos que vinha adiando. Sua sensualidade cresce no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 41, 50, 13