Monólogo 'Esquecido por Deus', baseado em contos de Cícero Belmar, estreia no Recife

O monólogo "Esquecidos por Deus", baseado na obra "O Livro das Personagens Esquecidas", do jornalista, escritor e membro da Academia Pernambucana de Letras, Cícero Belmar, entra em cartaz no Teatro Marco Camarotti, do Sesc Santo Amaro, no Recife, neste final de semana - sessões na sexta (14) e sábado (15), às 19h30, e domingo (16), às 17h.

Os ingressos estão à venda através do Sympla ou 1h antes da apresentação na bilheteria do Teatro nos valores de R$ 30 e R$ 15 (meia).

A encenação e dramaturgia são de José Manoel Sobrinho, com a atuação de Murilo Freire. O espetáculo trata de questões fundamentais na atualidade, como memória, identidade, patrimônio, tradição; ou apagamentos, esquecimentos, cancelamentos... e a relação disso tudo com crenças e valores.

Enredo

"O livro é formato por trezes contos que são independentes entre si. Porém, todos eles têm a mesma temática: memória e esquecimento. José Manoel leu o livro e viu semelhanças entre cinco contos, fazendo uma espécie de mosaico entre eles para a dramaturgia", diz Cícero Belmar.

Murilo Freire no monólogo "Esquecidos por Deus" - Tayná Nunes e Sergio Ricardo/Divulgação

"O resultado é um monólogo bastante interessante, com uma material extremamente crítico e que conta uma história. O dramaturgo enxertou contos que compõem a personalidade do personagem", completa.

A encenação contemporânea preza pela proximidade com a plateia e permite inúmeras narrativas, gerando uma diversidade de interpretações possíveis pelo público.

Apesar do enredo não ter uma exatidão de 'começo, meio e fim', o texto de divulgação da peça traz alguns apontamentos: "Um bandido que se crê Deus. Lembranças de infância. Da irmã, do pai, da mãe… Um capanga grotesco arranca risos. Um casal é feito refém. 'Será que fomos esquecidos por Deus?' Mas… 'De que Deus você está falando?'".

Livro de contos

Os contos selecionados para compor "O Livro das Personagens Esquecidas" passaram pelo crivo de Raimundo de Moraes, Cleyton Cabral, Gerusa Leal e Lúcia Moura (falecida em 2021 por complicações da covid), escritores do grupo de oficina permanente Autoajuda Literária, do qual Belmar também faz parte.

SERVIÇO

Espetáculo "Esquecidos por Deus"

Onde: Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro (R. Treze de Maio, 455 - Santo Amaro, Recife)

Datas e horários: nesta sexta-feira (14), sábado (15) e domingo (16), sexta e sábado às 19h30, e domingo às 17h