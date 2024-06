RESUMO DAS NOVELAS, 15/6: Sandra e Mariana trocam ofensas, em Renascer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rede Globo

(18h40) No Rancho Fundo

Blandina se recusa a assinar o contrato pré-nupcial, que prevê separação total de bens, e pede ajuda a Marcelo. Zefa Leonel deixa claro a Seu Tico Leonel que não reatou seu casamento. Blandina procura Quinota e finge indignação com a atitude de Zefa Leonel. Deodora presta queixa contra Zefa Leonel na delegacia. Quinota pede que Zefa Leonel reconsidere sua posição quanto ao casamento de Blandina e Zé Beltino, e Tia Salete a apoia. Floro detém Zefa Leonel por tentativa de assassinato contra Deodora. Artur sofre um sequestro.

(19h45) Família é Tudo

Tom questiona Brenda sobre a armação de Paulina. Jéssica provoca uma crise de ansiedade em Electra antes de sua apresentação. Vênus se preocupa com Tom. Maya avisa a Jéssica que voltará ao Brasil. Júpiter se esconde no restaurante para observar Guto e Lupita. Leda leva Jules para sua casa. Jéssica induz uma das bailarinas a hostilizar Electra. Tom recebe um telefonema do hospital sobre o acidente de Paulina. Lupita se assusta ao ver o rosto de Guto. Jules passa mal na frente de Leda. Electra acusa Jéssica de ter falado sobre ela para as bailarinas. Tom, Vênus e Brenda chegam ao hospital onde Paulina está internada.

(21h20) Renascer

Sandra e Mariana trocam ofensas. Zinha e Joana conversam e ficam mais próximas. Teca pede desculpas a José Inocêncio por ter mentido sobre José Venâncio ser o pai da criança. Neno e Pitoco se preocupam com o que Du possa ter feito para ter sido preso. Deocleciano aconselha Zinha a olhar Joana como amiga. Tião ajuda Pastor Lívio a levantar um acampamento. Dona Patroa expulsa Eliana da casa de Jacutinga. Eliana aconselha Mariana a voltar para José Inocêncio para não perder a herança do coronel. Bento se surpreende quando José Inocêncio lhe oferece parte da safra de cacau para negociar. Joana recusa a proposta de Tião de morar no acampamento. Ela não quer sair da casa de Sandra. José Inocêncio afirma a Mariana que não a deixará desamparada. Dona Patroa insinua a Mariana que talvez Sandra esteja certa a respeito da jovem e diz que ela se casou por interesse.