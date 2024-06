São João de Caruaru terá Ivete Sangalo, Simone Mendes, Solange Almeida e mais neste final de semana (14 a 16 de junho). Confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O São João de Caruaru, no Agreste, chega ao seu terceiro final de semana com uma programação recheada para vários públicos e diversos polos funcionando na zona urbana de Caruaru.

No Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, os destaques são Forrozão Tropykália, Alcymar Monteiro e Claudia Leitte (sexta-feira); Ivete Sangalo e Henry Freitas (sábado); e Raphaela Santos, Simone Mendes e Solange Almeida (domingo).

Já o Alto do Moura, focado no forró tradicional, terá Gitana Pimentel, Amazan e Novinho da Paraíba (sábado); e Targino Gondim, Nádia Maia e Caninana (domingo).

Ainda haverá atrações diversos no Polo Azulão, das Quadrilhas, Juarez Santiago, Casa Rosa, entre outros. O Polo Infantil funcionará a partir das 14h no sábado e no domingo.

Azulão

Silvério Pessoa - WILLIAMS AGUIAR/PCR

O terceiro final de semana também dá destaque ao Polo Azulão, com shows de rock, blues, samba e, claro, forró. Na sexta-feira, será vez de Uptown Blues Band (vencedora do Prêmio Profissionais da Música, em 2018) e Alkymenia.

No sábado, que canta é Riáh (Releituras de Mestres), seguida por Sambar & Love, Gerlane Lopes e, para encerrar a noite em grande estilo, o sambista Jorge Aragão promete apresentar um repertório de grandes sucessos.

Já a programação do domingo (16) começa ainda mais cedo, às 18h, com o DJ Cabral Neto (que apresentará o projeto ‘São João Eletrônico’). Na sequência: João do Pife e Banda 2 Irmãos (com participação do Ballet Cia Marcos Mercury); Silvério Pessoa; e Anastácia e Daniel Gonzaga (com show ‘Sanfona Sentida’).

Números

Simone Mendes em show no terceiro dia do 31º Festival de Inverno de Garanhuns - FELIPE SOUTO MAIOR/FUNDARPE Ivete Sangalo durante gravação do Show da Virada no Recife - FÁBIO ROCHA/GLOBO

De acordo com a comunicação do São João de Caruaru, a estimativa de público no São João urbano é de 3,7 milhões de pessoas. Espera-se que a movimentação financeira gire em torno dos R$ 650 milhões, gerando cerca de 15 mil postos de trabalho.

Até 29 de junho, o São João de Caruaru vai ser palco para atrações como Raça Negra, Maiara e Maraisa, Luan Santana, Matuê, Matheus e Kauan, Magníficos, Zé Neto e Cristiano, Petrucio Amorim, Alok, João Gomes e Bruno e Marrone.

Confira a programação do terceiro final de semana do São João de Caruaru:

Sexta-feira, 14 de junho

Pátio de Eventos

20h - Wallas Arrais

21h30 - Forrozão Tropykália

23h - Alcymar Monteiro

1h - Claudia Leitte

Azulão

20h - Sangue de Barro

22h - Uptown Blues Band

0h - Alkymenia

Camarão

18h - Forró na Mídia

19h15 - Juarez

20h30 - Mateus Santos

21h45 - Jr. Villa Nova

23h - Liv Moraes

0h15 - Banda Luará

Juarez Santiago

19h - Trio Forró Cordel

20h15 - Trio Chamego Bom

21h30 - Trio Forró da Gota

22h45 - Trio Forró De Mais

Quadrilhas

14h - Arraiá da Juventude/Banda das Meninas e Meninos de São Caetano

17h - Grupo de percussão Terra Vermelha

20h30 - Quadrilha Junina Mastruz com Leite

21h30 - Cia Olhares

22h45 - Quadrilha Junina Flor do Caruá

Casa Rosa

12h - Banda Vyni Amorim

14h - Luis Adriano

15h - Naldo Lima e Banda

16h - Yngrid Bitencourt

Sábado, 15 de junho

Pátio de Eventos

20h - Calango Aceso

21h30 - Iguinho e Lulinha

23h15 - Ivete Sangalo

1h - Henry Freitas

Alto do Moura

12h - Gitana Pimentel

14h - Amazan

16h - Novinho da Paraíba

Azulão

19h30 - Riáh

21h15 - Sambar e Love

23h - Gerlane Lopes

0h45 - Jorge Aragão

Camarão

18h - Cleoman e Banda Chamego

19h15 - Só Xotear

20h30 - Charles Theone

21h45 - Eric Moreira

23h - Companhia do Forró

0h15 - Forró D2

Quadrilhas

19h - Grupo Andarilhos da Poesia

20h15 - Festival de Quadrilhas

Juarez Santiago

19h - Trio Forró Encantado

20h15 - Trio Forró na Veia

21h30 - Trio Forró Pesado

22h45 - Trio Namorados da Lua

0h - Trio Forró Xodó

Casa Rosa

12h - André Lins

13h - Pereira do Acordeon

14h - Miro do Rádio

16h - Seu Luiz e os Comparsas

Domingo, 16 de junho

Pátio de Eventos

19h - Sanfona para Elas (da Secretaria de Políticas para Mulheres)

20h - Raphaela Santos

22h - Simone Mendes

0h - Solange Almeida

Alto do Moura

12h - Targino Gondim

14h - Nádia Maia

16h - Caninana

Azulão

18h - São João eletrônico com DJ Cabral Neto

20h - Ballet Cia Marcos Mercury

20h - João do Pife e Banda 2 Irmãos

22h - Silvério Pessoa

0h - Anastácia e Daniel Gonzaga

Quadrilhas

19h - Quadrilha Animadrilha

20h - Grupo de Dança Pérola Negra

21h - Pernas pra Circulá

22h - Quadrilha Junina Molecodrilha

23h - Quadrilha Junina Brincantes do Sertão

Juarez Santiago

19h - Trio Forrómania

20h15 - Trio Forrozada

21h30 - Trio Forrozando de Ouro

22h45 - Trio Forrozão Mandacaru

Casa Rosa

12h - Carlinhos Bala

14h - Banda Forró Renovação Nordestina

16h - Igor Guimarães e Banda Balada Prime