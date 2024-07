RESUMO DAS NOVELAS, 4/7: Eva aparece na Fundação com um hematoma no braço, em Família é Tudo

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Memito fica muito chateado com a mãe e não quer saber nada dela. Angela fica sabendo da morte de Beatriz. Ao se despedir de sua querida esposa Beatriz, Gerardo desmaia. Angela o visita no hospital para lhe oferecer condolências e aproveita para apresentá-lo à mãe.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Hélio aceita Vitor em sua casa se o filho topar trabalhar na lanchonete do CEC e ganhar dinheiro digno; Vitor concorda. O produtor musical deseja lançar uma música de Fred. Téo é escolhido pelo olheiro de futebol. Bernardo fica feliz com Vera por ela começar a mudar sua visão sobre os Campos. Sofia descobre que Téo não contou que o teste mudou de horário e a enganou por ela ser uma forte concorrente. Rosalina sabota o skate de Julieta e Diego se machuca ao pegá-lo para andar. Téo conta aos pais que prejudicou a Sofia de propósito. Glaucia descobre que Fred vai assinar contrato com a gravadora e monta um plano.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Ló e suas filhas se desesperam por Ayla. Abrão é avisado sobre o acidente de Ismael. Em Gerar, o rei Abimeleque pensa em um castigo para o filho de Najla. Abraão dá uma boa notícia sobre Ismael, mas todos no acampamento são surpreendidos por uma nuvem de fumaça. Durante a fuga de Sodoma, Ló tenta se estabelecer com suas filhas. Abimeleque anuncia o castigo para seu filho. Ismael pensa em castigar Massá. Abraão avisa que é preciso deixar o acampamento.

REDE GLOBO

(18h05) No Rancho Fundo

Quinota estranha a reação de Tia Salete ao descobrir sobre Zefa Leonel. Aldenor se revolta por não acreditarem que ele matou o prefeito. Deodora arruma Lola e Blanchette para o enterro, e manda Vespertino emprestar um terno para Jordão Nicácio. Primo Cícero desmaia ao saber que Caridade trabalhou no cabaré. Uma grande confusão se inicia na praça. Ariosto demite Torquato Tasso. Artur promove um cortejo em homenagem a mãe, que surpreende e emociona toda a cidade. Quinota questiona Zefa Leonel sobre o interesse de Ariosto.



(19h15) Família é Tudo

A médica alerta Tom sobre o skate. Eva aparece na Fundação com um hematoma no braço, e Vênus e Netuno/Léo falam com Nildes. Maya estranha o comportamento de Tom. Tom revela seu diagnóstico para Wilson. Júpiter fantasia com Lupita. Nicole começa a trabalhar na Mancini Music. Hans teme que Ernesto se apaixone por Andrômeda. Luca pensa em procurar Ana. Tom não conta para a família sobre sua doença. Pudim e Laurinha se divertem com Eva. Netuno/Léo fala com Marta, e Otto fica animado. Murilo diz a Chantal que acredita na culpa de seu irmão. Jéssica surpreende Luca. Vênus se prepara para a inauguração da galeria.



(20h50) Renascer

João Pedro avisa ao pai que retomará o contrato de venda do cacau junto aos produtores, e informa que está disposto a vender sua casa para Mariana. José Inocêncio afirma que se casou com Mariana para conter seus planos. Damião exige que Ritinha diga com quem ela está se encontrando. Bento fica apreensivo ao saber da separação de Ritinha. João Pedro informa a Mariana as condições para que ela compre sua casa. Mariana se emociona ao ter Cacau, bebê de Teca, em seus braços, e pede desculpas a Buba. Augusto desconfia da repentina atitude amorosa de Mariana. José Inocêncio não gosta de ver Mariana conversando com Teca.