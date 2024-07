HORÓSCOPO, 5/7: Assuntos de casa podem ocupar a sua atenção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Assuntos de casa podem ocupar a sua atenção. A boa notícia é que tudo vai correr às mil maravilhas, e não há motivos para se preocupar. No trabalho, a dica dos astros é priorizar as tarefas rotineiras ou que exigem praticidade. No amor, melhor pegar leve com o ciúme. Cor: ROXO Palpites: 54, 16, 18

TOURO

Você conta com mais facilidade para expressar suas ideias e, se focar sua atenção, será capaz de dar uma adiantada no serviço! À noite, as amizades ganham destaque e pode ser divertido reunir o pessoal. Bom papo e cumplicidade animam o amor. Cor: LILÁS Palpites: 14, 32, 59

GÊMEOS

Suas habilidades nas finanças estão em alta e você pode topar com boas oportunidades de engordar a carteira, mesmo sem fazer muito esforço. Aproveite para focar na carreira, traçar planos e batalhar pelo que merece! No amor, excesso de grude pode queimar seu filme. Cor: PRATA Palpites: 56, 36, 54

CÂNCER

Com energia extra para focar em projetos pessoais, os seus planos podem virar realidade agora. Aí eu vi vantagem! Bora colocar as mãos na massa, assim você pode fechar a semana com chave de ouro. As estrelas sinalizam afinidades e descontração no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 08, 44, 32

LEÃO

Apesar da Lua diminuir seu pique nesta sexta, as coisas devem correr melhor do que espera. Preste atenção na sua intuição, que fica mais afiada, para identificar quem merece sua confiança em qualquer situação. No amor, seu lado sensual pode surpreender. Cor: PRETO Palpites: 42, 17, 24

VIRGEM

Você começa esta sexta com grandes sonhos e esperanças! Ainda bem que vai sobrar disposição para transformar todos eles em realidade. Sua bateria social está a mil e você pode esperar ótimos momentos com o pessoal. Dose extra de sintonia no amor. Cor: CINZA Palpites: 51, 26, 17

LIBRA

A Lua destaca seu lado ambicioso nesta sexta, Libra, e você pode aproveitar pra focar a atenção nas atividades de rotina. É hora de cuidar das tarefas que ficaram pelo caminho ao longo da semana, e da saúde também. Astral tranquilinho no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 25, 43

ESCORPIÃO

Você já começa o dia fazendo planos para o final de semana! Mas nem tudo é festa e o serviço também precisa de atenção. Agir em equipe pode ser uma boa pedida, já que você conta com uma dose extra de carisma. Clima mais leve e gostoso no amor. Cor: CREME Palpites: 23, 05, 14

SAGITÁRIO

Pode se preparar para algumas reviravoltas, mas, no final das contas, as estrelas indicam que você tem tudo para se sair bem. Ainda assim, vale agir com cautela e prestar atenção ao seu sexto sentido, valeu? O desejo vai dar as cartas no amor. Cor: ROSA Palpites: 36, 27, 45

CAPRICÓRNIO

A Lua envia as melhores energias para os relacionamentos, e tudo indica que você terá facilidade para se entender com quem está à sua volta. À noite, Marte e Saturno reforçam sua habilidade para se expressar, além de reforçar seu charme. No amor, sua estrela vai brilhar. Cor: LILÁS Palpites: 32, 51, 33

AQUÁRIO

Você começa o dia com garra para encarar qualquer desafio! Talvez tenha que ralar, mas seu esforço tem tudo para ser recompensado. As finanças também contam com boas vibes; só reserve um tempinho para cuidar do seu bem–estar. Tudo ok no amor. Cor: BEGE Palpites: 41, 08, 32

PEIXES

Use e abuse da criatividade e da facilidade para se entender com as pessoas no trabalho, assim tudo vai correr com mais tranquilidade. A sorte também vai sorrir para o seu signo. O amor conta com a proteção das estrelas. Cor: VIOLETA Palpites: 57, 27, 30