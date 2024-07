Artista leva música e tradição pernambucana para Terminal de Ônibus no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Projeto Canto do Canto de Alyson Oliveira fará apresentações às 11h no TI Pelopidas, e às 16h, no TI Joana Bezerra, dia 06 de julho

O projeto cultural "Canto do Canto- Forró Por Todo Canto”, que promete transformar a experiência dos passageiros que transitam pelos Terminais Integrados de Ônibus do Recife levando a rica tradição musical pernambucana diretamente às ruas. No dia 06 de julho, o evento contará com apresentações às 11h no TI Pelopidas, e às 16h, no TI Joana Bezerra.

As apresentações ainda contarão com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade comunicacional para pessoas surdas e ensurdecidas. O projeto também contará com bailarinos quadrilheiros profissionais para dançar e interagir com o público.

"Em um contexto no qual o acesso a teatros e casas de shows é limitado para muitos, o Canto do Canto - Forró Por Todo Canto surge como uma alternativa inclusiva e acessível para o povo pernambucano viver um pouco mais do São João", afirma o cantor Alyson Oliveira.

Idealizado com o objetivo de resgatar e valorizar as raízes culturais de Pernambuco, o projeto realizará apresentações itinerantes de forró nesses terminais integrados de ônibus. Com a parceria da Nova Mobi Pernambuco, gestora dos terminais, a iniciativa visa proporcionará momentos de alegria e alívio das pressões cotidianas para os trabalhadores e usuários que utilizam esses pontos de transporte diariamente.

O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Governo de Pernambuco, uma iniciativa que busca promover a cultura e apoiar artistas locais. Além disso, a ação acontece em parceria com a Sem Cia. de Teatro e a Poss Comunicação, Gestão e Cultura.