Luan Santana, João Gomes, Xand Avião e Nattan são atrações da Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata

A cidade de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), divulgou as atrações da sua tradicional "Festa de Agosto", que além de uma programação religiosa, conta com diversos shows gratuitos. O evento começará dia 1º de agosto e terminará no dia 10 do mesmo mês, com programação infantil extra no dia 11.

O prefeito Vinicius Labanca publicou diversos vídeos elaborados ao longo dos últimos dois meses com "spoilers" das atrações. Nesta sexta-feira (5), em coletiva, o prefeito divulgou as atrações dos 10 dias de festa. O pátio que a festa acontece está em reforma, e Labanca afirmou que até a data estará pronto e com o dobro do tamanho anterior.

O evento contará com nomes como Luan Santana, Nattan, Xand Avião, João Gomes, Felipe Amorim, Priscila Senna, Henry Freitas, Leo Santana, Mari Fernandez, entre outros. Além de artistas reconhecidos nacionalmente, a festa também trará artistas locais, tanto de Pernambuco, quanto da cidade de São Lourenço da Mata. O último dia de festa trará uma programação infantil.

Confira a programação completa

1º de agosto

Evento religioso após a procissão, com Adriana arydes e Dunga, no alto da igreja.

2 de agosto

Felipe Amorim

Jonas Esticado

Maninho Vaqueiro

Babi Barbarizando

Aynnã Oliveira

Gheo Rodriguez

3 de agosto

João Gomes

Mari Fernandez

Gaby Lapenda

Aki Tem Samba

4 de agosto

Sylmara Rachel

MC Elvis

Anderson Neiff

MC Tocha

MC Jeffinho

MC Akilo

5 de agosto

Conde só Brega

Michelle Melo

Mano Jory

Humberto Sales

Grazi Almeida

6 de agosto

Limão com Mel

Priscila Senna

Heitor Costa

Nuzio Medeiros

7 de agosto

Nattan

Xand Avião

Luan Estilizado

Luciano Santos

Clara Sobral

8 de agosto

Léo Santana

Henry Freitas

Pablo

PV Calado

Ewerton Guerra

9 de agosto

Luan Santana

Ávine Vinny

Michel Brocador

Voadores do Forró

Nathy Lima

10 de agosto

Zé Vaqueiro

Iguinho e Lulinha

Day Araújo

Lucas Soar

11 de agosto

Programação infantil com Palhaço Chocolate e Tio Bruninho