PROGRAMAÇÃO DA TV, 6/7: João Alberto traz entrevistas interessantes na TV Jornal

Colunista social do Jornal do Commercio apresenta programa de entrevistas a partir das 13h30. Confira programação completa dos canais abertos



TV JORNAL/SBT 2

Fone (81) 3413.6300

06:00 – Sábado Animado

09:00 – Tudo Aqui

09:30 – Sábado Animado

11:15 – Luccas Toon

12:00 – Turma do Barra

12:45 – Show de Bola

13:30 – João Alberto na Jornal

14:00 – Cinema em Casa – O Bicho Vai Pegar 4

16:15 – Cinema em Casa – Superman - O Retorno

18:00 – Circo do Tirú

19:45 – SBT Brasil

20:45 – Esquadrão da Moda

22:15 – Sabadou com Virginia

00:00 – Notícias Impressionantes

02:00 – SBT News Na TV

TV TRIBUNA/BAND 4

Fone (81) 3412.7300

06:00 – Band Kids

07:00 – Vem Comigo Com Tuca Noronha

07:30 – Band Kids

08:00 – Recifebet

08:30 – O Melhor do Nordeste

09:00 – Auto Motor Shopping

09:30 – Band Kids

10:00 – Acelerados

10:30 – Fórmula 1 – GP da Inglaterra (Treino Classificatório)

12:15 – Agro do Campo Pra Você

12:45 – Mundo dos Negócios

13:15 – Igreja Maranata

13:45 – Band Esporte Clube

16:00 – Brasil Urgente

16:20 – Campeonato Brasileiro Série B – Goiás x Chapecoense

18:50 – Brasil Urgente

19:20 – Jornal da Band

20:30 – Programa do João

22:00 – The Blacklist

23:00 – SFT

01:05 – BWF

02:05 – Cine Privé – Mistérios da Sedução

03:05 – Sex Privé Clube

TV GUARARAPES/RECORD 9

Fone (81) 3412.4401

07:00 – Brasil Caminhoneiro

07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado

12:00 – Balanco Geral PE

13:10 – Super Bancada

14:00 – São João da Guararapes 2024

14:30 – Que Arretado!

15:00 – Cine Aventura –

17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado

19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado

21:00 – Heróis Eternos

21:30 – A Rainha da Pérsia

22:45 – A Grande Conquista

23:15 – Super Tela – Sicario - Terra de Ninguém

01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11

Fone (81) 3423.4000

06:00 – Vale Agrícola

07:00 – TV Brasil Animada

11:15 – D.P.A. – Detetives do Prédio Azul

11:45 – Tem Criança na Cozinha

12:00 – Bugados

12:30 – Cozinha Amazônia

13:00 – Restauro

13:30 – Sessão de Cinema: A Sede do Peixe

14:45 – Brasileirão Feminino A2

14:45 – Brasileirão Feminino A3

19:00 – Repórter Brasil Noite

19:30 – Amor Veríssimo

20:00 – Um Milagre

20:45 – Brasileirão Feminino A2

23:00 – Um Contra Todos

00:00 – Sessão de Cinema: A Sede do Peixe

01:00 – Olhares do Norte: Pará

01:00 – Um Milagre

02:30 Amor Veríssimo

03:00 – Restauro

03:30 – Um Contra Todos

04:30 – Entre Longes

05:00 – Corpo a Corpo

05:00 – Dramaturgias

TV GLOBO 13

Fone (81) 4002.2884

06:00 – Globo Repórter

06:50 – É de Casa

11:15 – Espaço PE

11:45 – NE1

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:10 – Cheias de Charme

14:35 – Sessão de Sábado – Top Gun – Ases Indomáveis

16:05 – Caldeirão Com Mion

18:15 – No Rancho Fundo

18:55 – NE2

19:15 – Família é Tudo

20:00 – Jornal Nacional

20:40 – Renascer

21:30 – Copa América – Uruguai x Brasil

00:10 – Supercine – Baywach: S.O.S. Malibu

02:05 – Família é Tudo

02:45 – Corujão I – Simonal

04:25 – Corujão II – Meu Primeiro Amor