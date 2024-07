15 mensagens de bom dia para uma nova semana de julho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais uma semana de julho começando e esse o momento para desejar uma semana abençoada!

Aproveite o início de uma nova semana para renovar as energias, acreditar em próximos dias de paz e tranquilidade. Faça isso e compartilhe com seus colegas e familiares por meio de mensagens positivas.

Para dar início a essa semana, separamos 15 frases para você enviara para seus amigos desejando boas vibrações e muitas bênçãos. As mensagens podem ser enviar no Whatsapp ou nos status.

FRASES DE BOM DIA E BOA SEMANA

- Bom dia e boa semana! Espero que os seus próximos sete dias sejam brilhantes, prósperos e repletos de objetivos concluídos.

- Prevejo um clima perfeito para esta semana que se inicia: tempestades de esperança e uma onda de calor humano em sua vida. Bom dia e boa semana, meus amigos!

- Um bom dia e uma boa semana é o que desejo para todos vocês que fazem parte da minha vida e do meu coração.

- Um bom dia e uma semana abençoada para você que é tão brilhante quanto o sol da manhã.

- Um dia esplêndido e uma semana abençoada é o que desejo para este grupo de pessoas que tanto amo.

- Que a felicidade floresça dentro do coração de cada um de vocês para que os próximos dias sejam tão perfeitos e proporcionem tanta luz quanto vocês proporcionam para o mundo. Um bom dia e uma ótima semana!

- Bom dia! Espero que os seus próximos 7 dias sejam marcados por sorrisos sinceros, abraços de carinho e amor incondicional. Quando estiver prestes a perder as esperanças, ore para que Deus ilumine o seu caminho.

- Um bom dia e uma semana abençoada é o que desejo do fundo do meu coração para você. Agradecer mais do que pedir, doar mais do que receber, oferecer apoio mais do que esperar por ele.



MENSAGENS DE BOM DIA E BOA SEMANA

- Força, foco e fé para que o nosso dia seja perfeito e a nossa semana seja repleta de conquistas!

- Para esta semana, não espere pela oportunidade perfeita. Se esforce, lute, foque e trabalhe pelos resultados que você deseja. Um bom dia e uma boa semana para você!

- Que o infinito amor de Deus transborde para dentro do seu coração neste dia e nesta semana abençoada!

- Hoje você tem a oportunidade de construir o amanhã que você deseja. Um bom dia e uma boa semana a todos!

- Bom dia! Uma nova semana se inicia para nós. Desejo que ela seja próspera, com objetivos concluídos e desafios superados.

- Para esta semana, escolha a gentileza, a caridade e o amor! Que Deus esteja presente em cada hora do seu dia nesta nova semana que se inicia. Bom dia!

- Bom dia e boa semana a todos os meus amigos que eu levo dentro do meu coração. Um bom dia e uma boa semana para todos nós que já acordamos na luta!