Maestro Duda recebe título de Doutor Honoris Causa pela UFPE com direito a frevo inédito

Entrega contou com presença de mestres do frevo e a estreia da música "Frevando com o Doutor Honoris Causa", composição especial para a ocasião

"Agora eu sou Doutor!". Assim José Ursicino da Silva, o Maestro Duda, celebrou o recebimento do título de mais novo Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco, na última sexta-feira (05/07). A cerimônia ocorreu na Concha Acústica no campus da Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

A entrega contou com a presença dos consagrados mestres do frevo, autoridades, familiares, amigos e a comunidade acadêmica da UFPE. O título foi uma proposta do Departamento de Música.

O público conferiu ainda uma apresentação da Orquestra Experimental de Frevo da UFPE. No repertório, além de composições que ficaram famosas no Carnaval do Pernambuco, foi possível ouvir a estreia da nova música "Frevando com o Doutor Honoris Causa", composição que o maestro fez assim que recebeu a notícia do título.

Reconhecimento

José Ursicino da Silva, o Maestro Duda, recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco - BRUNO NOGUEIRA/ASCOM UFPE José Ursicino da Silva, o Maestro Duda, recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco - BRUNO NOGUEIRA/ASCOM UFPE José Ursicino da Silva, o Maestro Duda, recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Pernambuco - BRUNO NOGUEIRA/ASCOM UFPE

"É uma grande honra receber esse título e grau. Assim que eu recebi a notícia, fiz um frevo e espero que faça sucesso", disse o Maestro Duda, após a cerimônia.

"Duda já é doutor por ter uma expertise enorme, formando gerações. Nós estamos aqui fazendo um reconhecimento enquanto instituição", disse Alfredo Gomes, reitor da UFPE.

O Maestro Duda agora faz parte de um grupo especial para a relação entre a UFPE e a cultura do estado, como Vicente Fitipaldi (1981), Marlos Nobre (2010), Lia de Itamaracá (2019), Onildo Almeida (2021), Sidney Rocha (2022) e Mestre Pirajá (2022).

O "honoris causa" é uma honraria destinada a pessoas que tenham contribuído para o progresso da Universidade, da Região ou do País, ou pela sua atuação em favor das ciências, das letras, das artes ou da cultura. O título pode partir da indicação do Reitor, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão ou dos Conselhos Departamentais dos Centros.

Trajetória

Filho da terra de músicos, Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, José Ursicino da Silva nasceu em 23 de dezembro de 1935. Aos oito anos, começou a estudar música, aos dez, já era integrante da Banda Saboeira e logo escreveu sua primeira composição, o frevo "Furacão".

Chegou a tocar oboé na Orquestra Sinfônica do Recife e formou várias bandas de frevo, tendo a carreira repleta de sucessos, como "Nino, o Pernambuquinho".

No total, Maestro Duda já participou da gravação de mais de 100 discos, tendo suas músicas gravadas também no exterior. Recebeu o prêmio de melhor arranjo de música popular brasileira em 1980, em concurso promovido pela Globo, Shell e Associação Brasileira de Produtores de Discos.

Em 2011, foi o homenageado do Carnaval do Recife. Já em 2021, foi homenageado pelo Concurso Nordestino de Frevo promovido pela Fundação Joaquim Nabuco.