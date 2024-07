Exposição imersiva de Michelangelo chega ao RioMar Recife em 18 de julho; veja ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina", uma exposição imersiva sobre a Capela Sistina e os afrescos de Michelangel, fará parada no Recife após estreia em São Paulo.

A mostra será inaugurada dia 18 de julho, no RioMar Recife, com ingressos que custam de R$ 30 a R$ 80, à venda a partir de 8 de julho, às 14h, na Bilheteria Digital (confira o serviço no final da matéria).

O projeto ocupará mais de mil metros quadrados no piso L3 do mall com 15 salas contendo réplicas de obras, manuscritos, desenhos e esculturas em tamanho real, incluindo uma novidade exclusiva e diferente da temporada do ano passado no MIS Experience (SP): um ambiente imersivo dedicado à famosa "Pietà", escultura que representa a Virgem Maria segurando seu filho Jesus nos braços.

"Tenho certeza de que os visitantes sairão transformados da exposição. Todos poderão chegar perto das obras e ter a real sensação de uma viagem no tempo e conhecer a capela mais famosa do mundo perto de casa. É também uma verdadeira aula de história com uma imersão no trabalho de um gênio do Renascimento", afirma Felipe Pinheiro, produtor-executivo da Boldly Go, um dos responsáveis pela realização da mostra.

A curadoria é do professor e historiador da arte Luiz Cesar Marques Filho.

Tecnologia

Exposição imersiva 'Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina' chegará ao RioMar Recife - MARIE KAPPEL/DIVULGAÇÃO

Na contagem regressiva para os 550 anos de um dos maiores artistas de todos os tempos, a reprodução gigante da Capela Sistina, com estrutura criada exclusivamente para o evento, vai proporcionar ao público uma experiência inédita.

A sala dedicada à imersão com a projeção contará com recursos de alta tecnologia de animação e sonorização, promovendo um mergulho dos visitantes nas obras de Michelangelo. Detalhes sobre cada grupo de afrescos criados pelo pintor renascentista italiano compõem a experiência.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Afora a sala de imersão com projeções gigantes no teto e nas paredes, a mostra conta com espaços dedicados à arquitetura, história e curiosidades da Capela Sistina. Haverá uma seção dedicada ao Conclave, reunião dos cardeais para escolher um novo Papa, assim como a réplica da chave da Capela Sistina, trazida diretamente do Vaticano.

Esculturas

As réplicas das esculturas selecionadas contemplam diferentes fases da trajetória de Michelangelo. Entre elas está uma das suas primeiras peças, "Madonna da Escada" (1491), que retrata a Virgem Maria sentada em uma escada segurando e cobrindo seu filho, enquanto ele dorme.

"Centauromaquia" ou "A Batalha dos centauros" remete à fase em que o artista começa a destacar a nudez como forma de representar a beleza.

A réplica certificada de "Madonna de Bruges" (1501/1504), destaque no filme "Caçadores de obras-primas", estrelado por George Clooney, também faz parte da exposição, assim como a "Pietà de Rondanini" (1552), conhecida como a última obra inacabada de Michelangelo.

David

Os visitantes poderão ver de perto a reprodução em tamanho real da escultura de David, que, situada em Florença, é uma das obras mais visitadas no mundo. A peça original tem mais de 5 metros de altura (mesmo tamanho que poderá ser vista na exposição), foi feita em mármore branco e pesa cerca de 5 toneladas. Michelangelo tinha apenas 26 anos quando entregou a obra.

"Michelângelo - O Mestre da Capela Sistina" chegará ao RioMar Recife com sua magnitude e riqueza cultural. Acreditamos que seus atributos vêm ao encontro do nosso posicionamento como hub social e incentivadores do entretenimento, cultura e turismo, além de centro de compras. Esta grandiosa exposição imersiva será um presente para o público de Pernambuco e de estados vizinhos e vai gerar experiências memoráveis durante sua temporada conosco", diz a gerente de Marketing do shopping, Denielly Halinski.

SERVIÇO

Exposição "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Onde: No Piso L3 (o mesmo da praça de alimentação) do RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Período: 18 de julho até 25 de agosto de 2024

Quanto: R$ 60 (segunda a quinta) e R$ 30 (meia); R$ 80 (sexta, sábado, domingo e feriados) e R$ 40 (meia), à venda na bilheteriadigital.com/michelangelorecife.