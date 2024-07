Conheça o lirismo pop do pernambucano IVYSON: 'Falo de um amor que está para além do amor romântico'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com faixas autorais, álbum 'AFINCO' mescla experimentações acústicas e beats: 'É um disco sobre persistir, acreditar, querer mais do que você já é'

Um sotaque pernambucano tem ganhado espaço na cena pop contemporânea brasileira. Aos 25 anos, o cantor IVYSON lançou o álbum "AFINCO", com composições autorais e sonoridade que mescla experimentações acústicas e beats modernos.



Quem assina a produção musical é o jovem produtor paranaense Janluska (Gianlucca Pernechele Azevedo), conhecido por colaborações com artistas como Tuyo e Marina Sena.

Todas as dez faixas são autorais - sendo "FICA" em parceria com Dody, e "EFÊMERA", com Rayllane Gomes. Entre as inspirações para o artista estão nomes como Jota.Pê, Maria Gadú, cantora portuguesa MARO e o cantor e produtor inglês Labrinth.

"Acho que conquistei muitas pessoas pelas minhas letras, que trazem o meu relacionamento com a vida. Falo muito sobre o que chamo de 'doenças do coração'. Sempre tive uma sensibilidade para escrever aquilo o que muita gente ainda não tem coragem de falar", diz o artista, em entrevista ao JC.

Trajetória

IVYSON é natural da Guabiraba, um dos poucos bairros do Recife que ainda carregam um certo aspecto interiorano na capital. A sua vivência com a musicalidade começou pela influência da família e pela vivência em igrejas neopetencostais.

O jovem absorveu doses de rock na adolescência, tendo ouvidos abertos a quase todos os gêneros - incluindo a MPB de pernambucanos como Alceu Valença e Lenine, além de forró, trap e hip hop, ritmos que despertaram o seu interesse para as possibilidades criativas dos elementos eletrônicos.

Cantor recifense IVYSON lançou o álbum "AFINCO" - BRENO RODRIGUEZ/DIVULGAÇÃO

"Aos 18 anos, soltei o meu primeiro canal no YouTube, onde comecei a publicar músicas autorais. Encontrei pessoas que gostaram da minha arte, o que me encorajou a entender o mundo da música", conta.

Até o atual trabalho, IVYSON trilhou um caminho que também resultou na mixtape "Poemas Para Quem Chora" (2019), o EP "Retalhos" (2020) e o álbum de estreia "O Outro Lado do Rio" (2022).

O seu primeiro sucesso foi "Girassol", que já acumula 200 milhões de reproduções ao considerar todas as plataformas digitais.

Mudança

Em 2022, IVYSON teve a proposta de se mudar para São Paulo, onde reside atualmente e gravou o disco "AFINCO".

"Aqui, encontrei produtores que faziam sentido com esse universo das minhas músicas. O Janluska se encaixou por ser um pouco mais pop, mais dançante, mantendo a sensibilidade que busco para poder expressar os meu sentimentos. Passamos oito meses produzindo tudo. O trabalho causou bem e ocorreu da melhor forma para mim", diz.

Cantor recifense IVYSON lançou o álbum "AFINCO" - BRENO RODRIGUEZ/DIVULGAÇÃO

"Eu sempre falo sobre amor, não só o amor romântico de se apaixonar por alguém, mas também por alguma causa. Estamos repleto de várias causas. O fato de entender questões raciais, me entendendo como homem negro, também está bastante presente no álbum. AFINCO fala sobre persistir, acreditar, querer mais do que você já é. Essa ambição é saudável."

A faixa-título do álbum, inclusive, fala justamente sobre essa trajetória. "A frase 'afinco eu sou' ficou na mente e depois de muito tempo é que fui pesquisar para entender melhor o significado de afinco, que é perseverança." A canção foi lançada recentemente junto com um jogo inspirado nos jogos de plataforma dos anos 1980 (disponível) no site do artista (www.ivyson.com.br).