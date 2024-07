Netflix: Nova série de Quico e Fernando Meirelles terá a pernambucana Ademara

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ambientada na cidade de Belém, no Pará, a produção de drama e ação será baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto

Pssica, nova minissérie brasileira da Netflix, com direção de Quico Meirelles e Fernando Meirelles, iniciou as gravações esta semana na cidade de Belém, no Pará. A produção em quatro episódios, repleta de drama e ação, é baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto.

O elenco contará com a pernambucana Ademara Barros, além de Domithila Catete, Lucas Galvino, Marleyda Sotom - esses três últimos forma os únicos que tiveram personagens detalhados nas sinopses. O projeto ainda conta com Bruno Goya, Claudio Jaborandy, Luca Dan, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Welket Bungué e Wesley Guimarães.



Enredo

A trama é centrada em três personagens cujas vidas se entrelaçam de maneira inesperada nos rios da Amazônia atlântica.

Janalice (Domithila Catete), uma jovem raptada pelo tráfico humano, Preá (Lucas Galvino), que precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue de "ratos d'água" (crimonosos que atuam nos rios da região) e Mariangel (Marleyda Soto), que busca vingança pela morte de sua família. Os três tentarão sobreviver à "pssica" (maldição) que acreditam ter sido lançada sobre eles.

Roteiro

Com roteiro de Bráulio Mantovani, Fernando Garrido e Stephanie Degreas e produção de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, da O2 Filmes, Pssica proporciona uma experiência intensa e imersiva na região Norte do Brasil.