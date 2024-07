Paço do Frevo lança edital de R$ 5 mil para projetos de dança e música

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Paço do Frevo anunciou a abertura das inscrições do edital para o programa "Fábrica de Frevo", que visa fomentar projetos criativos de dança e música ligados à manifestação cultural pernambucana.

Para participar é necessário apresentar uma proposta criativa, a ser desenvolvida no período de 7 de agosto a 23 de dezembro de 2024, em formato híbrido (presencial e remoto). As inscrições estão abertas até o dia 21 de julho através do site do Paço do Frevo.

"O 'Fábrica de Frevo' é um projeto inovador, une oportunidades de atualização profissional na área cultural com a experiência de um processo criativo coletivo, contando com o suporte de profissionais dedicados a colaborar e acompanhar a construção de obras inéditas de Frevo", diz Anne Costa, coordenadora da Escola Paço do Frevo.

Como participar

Grupos com mínimo de três integrantes podem participar apresentando proposta que pensem inovações estéticas ligadas ao Frevo a partir do intercâmbio entre linguagens artísticas diversas, contemplando ações afirmativas - equidade de gênero, questões raciais, multiculturalidade, acessibilidade, etc.

Serão selecionados dois grupos/coletivos artísticos de música e outros dois de dança - cada um contará com incentivo financeiro de R$ 5 mil. O resultado do edital será divulgado dia 27 de julho.

Qualificação

Durante o período de realização do projeto, o Paço do Frevo atuará investindo na qualificação de profissionais da dança e da música por meio da ampliação de seus repertórios, do intercâmbio cultural e da realização de ações formativas.

A proposta é potencializar artística e economicamente suas carreiras a partir da oferta de um ciclo formativo, do suporte profissional oferecido durante as residências artísticas para desenvolvimento de obras artísticas inéditas, e de mentorias para direcionar processos de gestão de carreiras e identificação de oportunidades.

Paço do Frevo

O museu Paço do Frevo trabalha com ações de difusão, pesquisa e formação nas áreas da dança e da música, dos adereços e das agremiações do Frevo. É um equipamento municipal do Recife com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

SERVIÇO

Edital 'Fábrica de Frevo'

Qunado: Inscrições até 21 de julho, às 18h

Inscrições: pacodofrevo.org.br