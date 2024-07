Use a habilidade e a criatividade ao seu favor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (28), segundo a previsão do astrólogo João Bidu

ÁRIES

Sua intuição pode mandar altas dicas, por isso, preste atenção nas suas sensações! A Lua sinaliza que deve esbanjar confiança ao perseguir seus objetivos. Pena que há sinal de atritos: para não estragar seu humor, procure ceder em algumas coisas. O amor ganha um astral mais leve. Cor: MARROM Palpites: 33, 42, 06

TOURO

Dia perfeito pra compartilhar suas ideias. Mas talvez sinta que precisa de paz, principalmente para manter suas emoções sob controle. A boa notícia é que há sinal de sucesso no trabalho se souber agir sem chamar muita atenção. No amor, cuidado com assuntos delicados. Cor: ROXO Palpites: 48, 12, 27

GÊMEOS

Você começa o dia com pique para cuidar de qualquer tarefa que cair no seu colo e impressionar geral com a sua competência! Você pode se sentir mais confortável junto com os colegas e amigos, mas nada de misturar dinheiro com essa galera, viu? Tudo certo no amor. Cor: PRATA Palpites: 09, 54, 27

CÂNCER

Tire proveito da criatividade e da sua habilidade de agir em equipe. E a Lua em Áries coloca um holofote na sua vida profissional. Mas o astral fica pesado à noite, e pode ser interessante resolver algumas diferenças pessoais. Pegue mais leve no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 44, 05, 14

LEÃO

Surpresas e mudanças de última hora podem movimentar seu dia! E a Lua em Áries traz um astral mais leve em todas as áreas. Mas talvez nem tudo saia de acordo com os planos, e é bom ter um plano B para fazer ajustes de última hora. O amor fica mais interessante. Cor: PRETO Palpites: 60, 33, 06

VIRGEM

Há sinal de mudanças, início de novos projetos e encerramento de um ciclo, inclusive no trabalho. A boa notícia é que, no final, você pode sair no lucro! E se está a fim de reunir os amigos e curtir, é melhor ir com calma no temperamento. O amor vai pegar fogo! Cor: LILÁS Palpites: 49, 41, 04

LIBRA

Sua dedicação ao trabalho será notada, e você não vai pensar duas vezes para encarar as tarefas que pintarem pela frente. E como a Lua está de mudança para Áries, favorecendo os relacionamentos, afastar a solidão pode ser a melhor pedida. O amor está protegido. Cor: CINZA Palpites: 56, 54, 47

ESCORPIÃO

A sorte vai sorrir pro seu lado! Mas como a Lua entra em Áries, o astral muda rapidinho e o jeito é agir com disciplina e determinação. A saúde talvez precise de cuidados, por isso, fuja de excessos, até na hora de se divertir. No amor, não deixe que a rotina tire o brilho. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 11, 07, 16

SAGITÁRIO

Resolva qualquer assunto familiar logo cedo, quando as chances de chegar a um acordo com o pessoal serão maiores. Depois, a Lua chega ao seu paraíso astral, sinal de que você vai contar com as melhores vibes a partir de agora. No amor, você conta com uma dose extra de charme. Cor: VIOLETA Palpites: 05, 49, 59

CAPRICÓRNIO

Se precisa mandar e-mail, marcar reunião ou conversar com alguém, priorize a manhã, quando a comunicação recebe good vibes dos astros. Depois, assuntos de família podem se desenrolar com mais tranquilidade. No amor, pegue leve no ciúme! Cor: AZUL Palpites: 03, 18, 57

AQUÁRIO

Há boas chances de ganhar dinheiro, seja no trabalho, em um investimento ou recebendo uma grana que estavam te devendo. E a Lua em Áries envia as melhores energias para você brilhar em tudo o que envolve comunicação. O amor conta com muitos mimos. Se joga! Cor: ROSA Palpites: 36, 54, 11

PEIXES

A Lua coloca as finanças em destaque e traz ótimas oportunidades de encher os bolsos se souber aproveitar essas energias. E se chegar uma grana que não estava esperando, mantenha isso em segredo por enquanto, ok? No amor, evite o ciúme. Cor: CREME Palpites: 51, 53, 50