RESUMO DAS NOVELAS, 12/7: Dona Patroa se deixa enganar por Egídio, em Renascer

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Após o desaparecimento de algumas joias de Beatriz, Gerardo reúne todos os funcionários que trabalham em sua casa para saber se alguém as viu, para que todos lhe garantam que não levaram nada; Porém, Samanta e Mirta acusam Adela de roubo e querem colocá-la na prisão. Mirta consegue vender sua galeria de arte graças às pinturas de Beatriz. Ângela desmaia e os médicos informam que ela está ameaçada de aborto, então seu bebê corre risco de morrer e para salvá-lo ela deve descansar completamente, Adela não planeja mais suportar mais humilhações e pede demissão do emprego na casa dos Vega. e após o beijo de Clarita, Darío pede que ela esqueça o que aconteceu. Álvaro, ao saber que Ângela sofreu uma ameaça de aborto, culpa Leonardo pelo ocorrido. Clarita confessa seu amor a Darío, mas ele se recusa a aceitar que se apaixonou pela irmã de Álvaro e pede que ela entenda sua posição, mas não antes de lhe dar um beijo.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Vera pede para Amanda conversar com Mariana para voltar à parceria entre os estabelecimentos. Lívia sugere que Glaucia crie um perfil nas redes sociais como a "Ryca Falida" e admita que precisa vender roupas para conseguir dinheiro. As crianças encontram o diário de Fausto e começam a desvendar os códigos presentes nos papeis. Daniel e Mariana se beijam e contam a Hélio que eles estão namorando. Sofia consegue fazer o teste de futebol com o olheiro; o especialista fica entre Téo e Sofia.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Najla mostra interesse em Gate. Abraão castiga Ismael. Isaque é circuncidado. Massá e Ismael brigam.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Jordão vende sua arma para Vespertino. Deodora tenta seduzir Seu Tico Leonel. Zefa Leonel questiona Ariosto sobre Artur. Vespertino decide ir atrás de Seu Tico Leonel. Zefa Leonel leva Ariosto para visitar a Gruta Azul. Tôim convence Caridade a ajudar o pai. Quintilha se interessa por Primo Cícero, ao perceber que ele tem dinheiro. Caridade flagra seu pai aos beijos com Quintilha. Quinota e Artur fazem planos para o futuro. Deodora questiona Vespertino sobre a arma em sua cintura. Ariosto sofre um acidente com o cavalo e Zefa Leonel se desespera.



(19h40) Família é Tudo

Tom termina seu namoro com Vênus. Netuno/Léo revela a Babbo que foi contratado para assassinar uma mulher. Electra encontra Jéssica no teatro para fazer a audição. Tom afirma a Eva que não irá abandoná-la. Lupita se surpreende com as habilidades de Guto na mata. Júpiter diz a Marieta que pedirá Lupita em namoro. Maya e Luca procuram fotos de Ana na antiga balada que ele foi com Electra, na noite em que foi esfaqueado. Murilo entrega um amuleto para ajudar Electra em sua audição. Andrômeda assina contrato com a gravadora. Guto revela o plano de Júpiter e se declara para Lupita.

(21h20) Renascer

Dona Patroa se deixa enganar por Egídio, que lhe oferece dinheiro e jura arrependimento. Sandra desconfia do pai, e aconselha a mãe a não usar o dinheiro de Egídio. Egídio provoca João Pedro e acaba levando uma surra do genro, conforme havia premeditado. Sandra passa mal, e Eliana a leva ao hospital. Dona Patroa acompanha Sandra ao hospital. João Pedro entra em desespero e sente-se culpado pela morte da bebê. Augusto avisa a João Pedro que o irmão não tem culpa pela morte da filha. Teca tem uma manifestação espiritual, sob os olhares assustados de Buba, Pastor Lívio e Ritinha.