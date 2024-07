HORÓSCOPO, 13/7: Sua habilidade para lidar com as pessoas tem tudo para melhorar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As relações seguem em destaque, além de contar com mais jogo de cintura para lidar com as situações. Confira o que reserva seu signo para este sábado

ÁRIES

Sua habilidade para lidar com as pessoas tem tudo para melhorar. As relações seguem em destaque, além de contar com mais jogo de cintura. À tarde, a aproximação com pessoas que são importantes em sua vida garante momentos divertidos. No amor, cuidado com o ciúme. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 21, 48, 03

TOURO

Sabadou, mas você tá com pique para colocar as tarefas em dia e terminar tudo o que ficou pela metade durante a semana. Também vale reservar um tempinho extra para dedicar à saúde. No amor, melhore a comunicação. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 42, 23, 40

GÊMEOS

Seu lado comunicativo e criativo estão dando um show! Planos para uma viagem de lazer ou passeio pelas redondezas contam com vibes perfeitas. A sorte também vai sorrir para o seu lado, bebê. Que tal fazer uma fezinha? No amor, altas doses de carinho e companheirismo. Cor: LILÁS Palpites: 41, 31, 14

CÂNCER

Assuntos domésticos prometem ocupar a maior parte do seu tempo. O astral é favorável pra botar ordem na casa e fazer algumas compras para o lar. A convivência com os parentes conta com as melhores vibes, mas algumas picuinhas podem rolar. No amor, cautela com o ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 41, 50, 58

LEÃO

As estrelas avisam que este sábado será perfeito para expandir contatos, conquistar novos amigos e brilhar nas redes sociais. Mas a noite reserva alguns tropeços e mal–entendidos. No amor, a dica é apostar no romantismo para fugir de assuntos delicados. Cor: MARROM Palpites: 08, 24, 42

VIRGEM

Seu jeito possessivo segue em alta, Virgem, e você pode se apegar mais ao que é seu, inclusive nos relacionamentos. Aproveite para rever algumas coisas, organizar as contas de casa, fazer umas comprinhas... No amor, controlar seu lado ciumento será um desafio. Cor: CINZA Palpites: 56, 36, 20

LIBRA

O final de semana tem tudo para começar animado e a sua habilidade para lidar com pessoas segue em alta, Libra! A tarde será perfeita para reunir os amigos, só tenha cuidado com críticas e cobranças. Seu jeito carinhoso anima o amor, mas fuja de discussões à noite. Cor: PRETO Palpites: 06, 42, 24

ESCORPIÃO

Tire vantagem do seu sexto sentido afiado para identificar boas oportunidades que devem cruzar seu caminho. Você pode aproveitar também para relaxar, repensar seus planos e fazer ajustes. O amor fica mais tranquilo, mas ainda reserva boas surpresas. Cor: MAGENTA Palpites: 30, 48, 21

SAGITÁRIO

Você vai contar com muita disposição para estreitar os laços com as pessoas queridas, ajudar alguém e exercitar sua solidariedade. Vale sair da rotina e dar um rolê por aí se não tiver nada programado ainda. O amor segue protegido. Cor: SALMÃO Palpites: 36, 16, 46

CAPRICÓRNIO

Sua vontade de conquistar a admiração e o respeito que merece segue em alta, e você também vai se preocupar mais com o que os outros pensam. Mas há sinal de atritos em alguns relacionamentos à noite, inclusive no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 59, 04, 51

AQUÁRIO

As estrelas prometem novidades, e pode até pintar a oportunidade de cair na estrada, mesmo que não tenha feito planos. Se não tem planos para viajar, vale dar um rolê pra se divertir e esquecer o estresse. No amor, um astral mais leve anima as coisas. Cor: CEREJA Palpites: 27, 34, 16

PEIXES

Nem sempre é fácil se desapegar ou fazer transformações nos seus hábitos, mas há sinal de mudanças pela frente. Seu lado místico fica mais forte e pode ser interessante colocar suas crenças em prática. No amor, não enrole pra tomar uma atitude. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 53, 24, 42