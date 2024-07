RESUMO DAS NOVELAS, 13/7: Zefa Leonel avalia a ferida de Ariosto, que está desacordado, em No Rancho Fundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Deodora ameaça Vespertino com sua própria arma. Confira resumo dos capítulo deste sábado de No Rancho Fundo e outras novelas da TV aberta

Rede Globo

(18h40) No Rancho Fundo

Zefa Leonel avalia a ferida de Ariosto, que está desacordado. Deodora ameaça Vespertino com sua própria arma.

Caridade repreende Primo Cícero e avisa a Fé do deslize do pai. Esperança e Jordão se beijam. Dracena percebe um erro nas contas de Margaridinha e Benvinda, e fica intrigada. Zefa Leonel se preocupa com o estado de Ariosto.

Quintilha questiona Cira sobre Primo Cícero. Blanchette decide ajudar Guilherme Tell a conquistar Caridade. Marcelo Gouveia pensa em usar Seu Tico Leonel em seus planos contra Artur e Quinota. Vespertino beija Deodora.

Sabá Bodó insiste se divorciar de Nivalda. Artur decide procurar por Zefa Leonel. Zefa Leonel teme pela vida de Ariosto.

(19h45) Família é Tudo

Lupita se surpreende com as revelações de Guto. Júpiter decide se juntar às buscas por Guto e Lupita. Tom abandona a produtora, e Maya fica intrigada.

Plutão não consegue se explicar para Nicole. Chicão é expulso da gravadora, e Lulu impede que Andrômeda o ajude. Paulina tem uma evolução na clínica, e Wilson comemora.

Vênus se empenha em descobrir por que Tom terminou o namoro. Otto sugere a seu sócio misterioso que ele apareça para Netuno/Léo, a fim de recuperar a memória do rapaz.

Ernesto afirma que não deixará Hans acabar com a carreira de Andrômeda. Lupita e Guto se beijam.

(21h20) Renascer

Tião esconde o diabinho no seu barraco e pede a ela um punhado de terra. Damião quer ficar com Eliana, mas ela diz que só fica com ele quando ele parar de trabalhar para os Inocêncio.

Ele diz que não vai trair o patrão. Inácia tem premonição com tocaia preparada para Inocêncio por Mariana. Marçal diz a Eliana que sabe que ela estava nas terras de Inocêncio. Egídio desconfia de Eliana e ela inventa para o coronel que Marçal pode estar interessado nela.

Egídio fere Marçal com ferro quente, que promete se vingar do patrão. Dona Patroa se deixa enganar por Egídio, que lhe oferece uma mala de dinheiro, para ajudar nos negócios.

Sandra desconfia das intenções do pai. João Pedro e Sandra discutem por causa de Egídio. Na venda de Norberto, João Pedro encontra Egídio, que provoca o jovem. João Pedro acerta um soco no Coronel e os dois saem no braço.

Sandra passa mal ao ver a cena e é amparada por Eliana, que a leva para o hospital. No caminho, Sandra nota um sangramento e se desespera. João Pedro e Iolanda seguem de carro atrás de Eliana e Sandra.