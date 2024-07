Dia Mundial do Rock: 8 clássicos que todos deveriam ouvir antes de morrer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Dia Mundial do Rock, não há melhor maneira de celebrar do que revisitar esses hinos atemporais que moldaram a história da música

Hoje, sábado, 13 de julho, comemoramos o Dia Mundial do Roc! A data foi escolhida em homenagem ao Live Aid, um megaevento realizado em 1985 com o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. O show reuniu alguns dos maiores nomes do rock e marcou a história da música.

Em celebração a este dia especial, selecionamos 8 clássicos do rock que todo mundo deveria ouvir antes de morrer. Vamos fazer uma viagem através das décadas que moldaram esse estilo de vida!

8 clássicos do Rock que todos deveriam ouvir

1. "Stairway to Heaven" - Led Zeppelin (1971)



Considerada uma das maiores canções de rock de todos os tempos, "Stairway to Heaven" é uma obra-prima do Led Zeppelin.

A música, com sua progressão lenta e crescente até um clímax eletrizante, é um marco no rock clássico. Robert Plant e Jimmy Page criaram uma faixa que se tornou um hino atemporal.

Led Zeppelin - YOUTUBE/REPRODUÇÃO

2. "Bohemian Rhapsody" - Queen (1975)



Freddie Mercury e o Queen redefiniram o rock com "Bohemian Rhapsody". A estrutura não convencional da música, misturando rock, ópera e balada, a tornou uma das canções mais icônicas de todos os tempos. O impacto cultural de "Bohemian Rhapsody" ainda ressoa, especialmente após o sucesso do filme homônimo.

3. "Hotel California" - Eagles (1976)



"Hotel California" dos Eagles é uma canção que encapsula a essência do rock dos anos 70. Com seu solo de guitarra lendário e letras enigmáticas, a música é um clássico que convida os ouvintes a refletirem sobre os excessos e a decadência da vida na Califórnia.

Dia Mundial do Rock: Frases para mostrar sua paixão pelo Rock'n Roll

4. "Smoke on the Water" - Deep Purple (1972)



O riff de guitarra de "Smoke on the Water" é um dos mais reconhecíveis da história do rock. A canção, inspirada por um incêndio durante um show em Montreux, Suíça, é um clássico instantâneo que continua a inspirar músicos de todas as gerações.

Nirvana agitou multidões ao som do grunge rock - DIVULGAÇÃO

5. "Smells Like Teen Spirit" - Nirvana (1991)



A música que definiu uma geração e deu início ao movimento grunge dos anos 90. "Smells Like Teen Spirit" do Nirvana, com seu riff explosivo e a voz crua de Kurt Cobain, capturou a angústia e a energia dos jovens da época, tornando-se um hino atemporal.tes.

6. "Back in Black" - AC/DC (1980)



Após a trágica morte do vocalista Bon Scott, o AC/DC voltou com força total com "Back in Black". A faixa-título do álbum é um exemplo perfeito do rock enérgico e direto da banda australiana, com riffs poderosos e uma batida contagiante.

7. "Sweet Child O' Mine" - Guns N' Roses (1987)



O solo de guitarra inicial de "Sweet Child O' Mine" é instantaneamente reconhecível. A música, que mistura hard rock com elementos de balada, capturou a essência dos anos 80 e fez do Guns N' Roses uma das maiores bandas de rock da época.

Pink Floyd, clássica do rock psicodélico - DIVULGAÇÃO

8. "Another Brick in the Wall" - Pink Floyd (1979)



"Another Brick in the Wall" é um dos maiores sucessos do Pink Floyd e uma crítica poderosa ao sistema educacional rígido da época. Com seu coro infantil e o icônico riff de guitarra, a música tornou-se um hino de rebeldia e resistência.

