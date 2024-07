HORÓSCOPO 14.07 Explore o carisma e a criatividade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste dia de domingo (14), segundo a previsão do astrólogo João Bidu

ÁRIES - O dia será perfeito para entrar em contato com os amigos e matar a saudade de familiares ou pessoas queridas que não vê todo dia. Bom dia também para exercer sua fé, aprender mais sobre misticismo e meditar. No amor, faça o possível para manter a paz. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 27, 38, 18



TOURO - A saúde pode precisar de um pouco mais de atenção da sua parte. É um bom dia para rever hábitos e deixar de lado o que não te faz bem. À tarde, relacionamentos ganham novo fôlego. No amor, apesar do ciúme, tudo fica bem. Cor: PRETO Palpites: 42, 23, 31



GÊMEOS - O domingo promete boas energias para você explorar seu lado criativo e carismático enquanto corre atrás do que deseja. Se está pensando em fazer uma fezinha ou entrar em uma rifa, saiba que a sorte vai sorrir para o seu lado. O amor segue protegido. Cor: LILÁS Palpites: 05, 14, 15



CÂNCER - Assuntos domésticos ganham destaque neste domingão e você pode curtir a companhia dos familiares, Câncer. Mas trago um alerta: controle o seu dinheiro, porque a chance de prejuízo é enorme se você sair comprando tudo o que tem vontade. No amor, controle o ciúme e fuja de brigas. Cor: AMARELO Palpites: 54, 27, 52



LEÃO - Domingou, e você começa o dia com muita disposição para passear, encontrar os amigos e se divertir nas mídias sociais. A Lua destaca seu lado mais família à tarde, só que as diferenças com o pessoal de casa também crescem. No amor, foque nas coisas boas. Cor: DOURADO Palpites: 19, 55, 01



VIRGEM - O dia será ideal para organizar as contas, correr atrás dos seus projetos e resolver assuntos que envolvam grana. À tarde, a Lua em Escorpião traz um ar mais descontraído. No amor, melhor apostar no diálogo e adiar conversas sensíveis. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 14, 31, 59



LIBRA - Você começa o domingão com muita disposição para curtir qualquer coisa que pintar pela frente, cristalzinho. Foque nos seus interesses e depois, aproveite pra fazer o que mais gosta, seja dormir até tarde, passear, maratonar as suas séries preferidas… No amor, o ciúme pode azedar as coisas. Cor: CINZA Palpites: 44, 15, 17



ESCORPIÃO - A Lua se muda para o seu signo, e os astros vão te ajudar a resolver qualquer perrengue nos assuntos amorosos ou familiares. Pena que o astral muda a noite e a tensão no céu pode se refletir na sua vida familiar ou até nos seus planos profissionais. Bate na madeira! Cor: ROSA Palpites: 18, 47, 45



SAGITÁRIO - Você tem tudo para começar o domingo com boas ideias e muitos sonhos! A relação com os amigos conta com vibes maravilindas. Mas depois a Lua se muda para o seu inferno astral, então é melhor não baixar a guarda. No amor, saiba escolher bem as suas palavras. Cor: BEGE Palpites: 50, 41, 53



CAPRICÓRNIO - Você pode dar mais atenção à opinião alheia, especialmente na sua imagem. Vale dedicar um tempo para se produzir para receber elogios! Mas dinheiro e brigas podem azedar algumas relações próximas. A sintonia no amor tem tudo pra melhorar. Cor: ROXO Palpites: 27, 30, 57



AQUÁRIO - O domingo começa mais animado, com chances de fazer uma viagem, passear ou encontrar as pessoas que ama em casa mesmo. A Lua entra em Escorpião e o seu foco se volta para assuntos práticos, inclusive a sua vida profissional. O amor fica mais animado. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 13, 58, 23



PEIXES - O dia tem tudo para ser agitado, mas um imprevisto pode se transformar em vitória se souber jogar suas cartas. Só tenha cautela redobrada com a saúde, viagens e excessos de qualquer tipo. O amor conta com bom humor. Cor: VIOLETA Palpites: 06, 08, 24