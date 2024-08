HORÓSCOPO, 26/7: As relações estão protegidas pelas estrelas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Contando com uma dose extra de energia, você terá pique para finalizar todas as tarefas antes de encerrar a semana. Mas tente usar sua disposição para algo produtivo, senão, pode ter dificuldade para manter o foco. No amor, seu jeito original e charmoso promete derreter corações. Cor: CINZA Palpites: 06, 53, 51

TOURO

Você pode começar o dia com a energia um pouco mais baixa, mas tudo indica que vai se sair bem cuidando de tarefas que exigem discrição. O desejo de se afastar e repensar algumas coisas tende a crescer, mas faça isso depois do expediente. O amor fica mais discreto. Cor: ROSA Palpites: 45, 20, 11

GÊMEOS

A comunicação segue às mil maravilhas e você vai dar um show na hora de fazer contatos e apresentar ideias. E pra fechar a semana com chave de ouro, as amizades estão protegidas! A sintonia no amor se destaca. Cor: VIOLETA Palpites: 06, 17, 08

CÂNCER

As estrelas enviam vibes incríveis para a sua grana, e pode até receber um dinheiro que não esperava. No trabalho, ligue suas antenas para agarrar uma oportunidade de demonstrar seu potencial e causar uma boa impressão. No amor, pense no futuro. Cor: LILÁS Palpites: 20, 25, 34

LEÃO

Sua curiosidade está em alta e você pode aproveitar para se aprofundar nos estudos, começar um novo curso ou planejar uma viagem. À noite, sobra pique para passear, cair na farra e curtir cada momento de diversão, especialmente com os amigos. No amor, espante a rotina. Cor: PINK Palpites: 32, 15, 14

VIRGEM

Virgem, você pode aproveitar para cuidar de alguns assuntos que precisam permanecer em segredo por enquanto. Seu sexto sentido promete fazer hora extra hoje e será importante para analisar imprevistos que não estavam no seu radar. O amor vai ficar quente! Cor: VERDE-CLARO Palpites: 47, 25, 16

LIBRA

As amizades contam com a proteção das estrelas e você pode matar a saudade de pessoas queridas que estavam longe. Você vai contar com habilidade para lidar com pessoas e pode até embarcar em uma sociedade. O amor conta com mais sintonia. Cor: PRETO Palpites: 13, 32, 22

ESCORPIÃO

Você começa o dia com a sua ambição batendo no teto! Você conta com pique total para correr atrás das suas metas. Mas respeite seus limites e evite assumir mais compromissos do que pode dar conta. No amor, ceda em alguns momentos. Cor: LILÁS Palpites: 04, 59, 22

SAGITÁRIO

Sol e Marte avisam que você tá com sede de aventura! Além disso, a Lua também te consegue uma dose extra de sorte. Também fica mais fácil conversar com pessoas que estão longe e construir pontes. O amor segue protegido. Cor: VERDE Palpites: 31, 24, 32

CAPRICÓRNIO

Mudanças podem agitar seu dia, e você vai precisar de foco para tirar proveito das oportunidades que vão se apresentar agora. Sem tempo para papo furado, você vai encarar cada tarefa como um desafio pessoal e nada será capaz de ficar no seu caminho. Curta o sossego no amor. Cor: AZUL Palpites: 21, 03, 12

AQUÁRIO

As relações estão protegidas pelas estrelas, e você pode se divertir muito se ficar por perto das pessoas queridas. Seu raciocínio rápido será um grande trunfo, principalmente para lidar com outras pessoas. O astral fica mais leve e descontraído no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 33, 15, 42

PEIXES

As estrelas avisam que o serviço tem tudo para render mais do que espera e o seu esforço pode virar uma grana extra. Embora seu signo seja desapegado com as finanças, é um bom dia para colocar as contas em ordem. No amor, tente não sufocar o par. Cor: GOIABA Palpites: 30, 01, 46