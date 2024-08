HORÓSCOPO, 29/7: Você começa a semana com muita energia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Você conta com uma dose extra de sorte ao lidar com dinheiro! Tudo indica que pode fechar negócios lucrativos e dar uma turbinada na carreira. Mas o risco de prejuízo é grande se não controlar o impulso de sair gastando adoidado. O amor ganha um astral mais descontraído. Cor: PRATA Palpites: 20, 18, 38

TOURO

Você começa a semana com muita energia para correr atrás das suas obrigações e deixar tudo em ordem. Só pegue mais leve em casa, porque diferenças com a família podem criar um climão se não tiver cuidado. Fortaleça o amor, mas sem exagerar no ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 45, 03, 27

GÊMEOS

É melhor agir de maneira reservada no trabalho e escolher as palavras com cuidado pra evitar problemas. A Lua brilha em seu signo mais tarde, renovando seu ânimo para correr atrás dos seus interesses. Bom humor e confiança serão suas melhores armas no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 18, 10, 19

CÂNCER

A Lua reforça o desejo de expandir seus horizontes, arriscar–se em algo novo e deixar a rotina de lado. As amizades também seguem em alta, mas com a Lua no em seu inferno astral, seu pique pode cair. Sintonia e muita conversa fortalecem os laços no amor. Cor: MARROM Palpites: 24, 53, 17

LEÃO

Você começa a semana com uma dose extra de ambição e confiança para correr atrás dos seus maiores objetivos! Mas pode pintar atrito, então foque no que precisa ser feito. A sintonia no amor conta com a bênção dos astros. Cor: CEREJA Palpites: 54, 19, 10

VIRGEM

É um bom dia para investir em novos conhecimentos, tarefas, e até começar um curso! A sua ambição também ganha um reforço da Lua mais tarde. O amor está protegido, mesmo que foque a sua atenção em outros assuntos. Cor: PRETO Palpites: 17, 15, 51

LIBRA

Sua perspicácia tem tudo para indicar a melhor saída para cada situação hoje, inclusive no trabalho. Mudanças não estão descartadas, e é bom lembrar que encerramentos são necessários para abrir caminho para novas oportunidades. O astral fica mais gostoso e animado no amor. Cor: LILÁS Palpites: 25, 38, 34

ESCORPIÃO

Pode pintar atrito nas relações, mas o astral melhora ao longo do dia e sua estrela vai brilhar na interação com as pessoas. Além disso, a entrada da Lua em Gêmeos à noite reforça a sua intuição. Uma química de milhões vai movimentar o amor! Cor: CINZA Palpites: 02, 11, 29

SAGITÁRIO

Foco, fé e café serão o segredo para o sucesso se quiser dar conta de tudo o que vai cair no seu colo, porque não vai faltar serviço. À noite, a Lua se muda para Gêmeos e coloca as relações em foco, deixando o clima mais descontraído. No amor, fale sobre seus sentimentos sem medo. Cor: AZUL Palpites: 30, 39, 12

CAPRICÓRNIO

Você começa a semana com boas chances de brilhar, principalmente se souber explorar seu lado mais criativo. A comunicação e a interação com as pessoas também contam com energias positivas hoje. No amor, há sinal de briga, mas isso se resolve rapidinho. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 11, 56, 20

AQUÁRIO

Atritos e brigas com a família ou o love podem tumultuar o dia se não pegar mais leve. Depois, as coisas entram nos eixos, e com a Lua iluminando seu paraíso astral, tudo vai correr melhor, Aquário! O ciúme pode azedar o amor, mas tudo se acerta. Cor: ROSA Palpites: 29, 11, 02

PEIXES

Um ou outro mal–entendido pode atrapalhar, mas tire proveito do seu raciocínio rápido, porque logo o astral melhora. À noite, a Lua brilha em Gêmeos e favorece os momentos com a família. No amor, pode ter surpresas interessantes. Cor: CREME Palpites: 14, 44, 15