RESUMO DAS NOVELAS, 29/7: Em Januária, Anna explora as cavernas de Peruaçu com seu pai, em A Caverna Encantada

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Oscar conta a Nélida que conheceu um menino no dia do vazamento de gás, mas sente muito medo de que ele possa estar confundindo as coisas, por isso ela o aconselha a “sair do armário”. Gerardo pede a Pablo que não brinque com a Luz. sentimentos. Leonardo e Alma juram amor eterno, mas Angela chega à igreja errada e não consegue impedir o casamento do homem que ama. Álvaro descobre que Álvaro é conivente com Alma e volta a se decepcionar com ele. Angela chega à reunião de casamento de Leonardo e Alma, mas Samanta proíbe sua entrada então ela não hesita em ameaçar machucar seu bebê, mas pede para falar com Álvaro para reclamar com ele por tê-la levado para outra igreja que não era a correta.

(20h45) A Caverna Encantada

Em Januária, Minas Gerais, Anna explora as cavernas de Peruaçu com Paulo, seu pai. Anna se diverte em sua cidade natal e tem como amigo um bicho-preguiça chamado Moleza. Paulo, médico e missionário, ajuda as pessoas da comunidade com seu amigo Mateus. Em Milagres, São Paulo, no Colégio Interno Rosa dos Ventos, Felipe, apelidado de "Pê de Peste", e seu amigo Rui aprontam com os outros meninos do grupo Os Luíses. O professor Jusça aconselha os meninos com bom comportamento. Os Luíses é um grupo de jovens cavalheiros que se reúnem secretamente, formado por André, Lucas, Binho, Benjamin e seu irmão Pedro. Mateus avisa Paulo sobre um grupo perdido em uma região perigosa das cavernas e reforça que ele não poderá levar Anna nessa missão. A rígida diretora Norma, conhecida por dar demérito aos estudantes, informa a inspetora Elisa sobre a chegada de uma nova aluna e manda Elisa dedetizar a escola. Norma apresenta Gabriel como novo professor para Pilar, que não gosta nada da presença dele. Todos os alunos esperam no saguão para receber Anna, mas Felipe "Pê de Peste" apronta colocando um rato no meio de todos, gerando caos. Anna e Paulo chegam no momento da confusão e Anna impede Norma de matar o rato, salvando a vida do animal.

(21h30) A Infância de Romeu e Julieta

Após as famílias Campos e Monteiro receberem a notícia de que Fausto sofreu um acidente com Romeu e Julieta dentro do carro, o médico do hospital avisa que o impacto do acidente foi forte e que a situação de Romeu e Julieta é delicada. Mais tarde, Clara aconselha Trapaça a parar de aprontar. Amigos visitam Romeu e Julieta no hospital. Pórcia pede desculpas aos Campos e Monteiro pela atitude do pai. Em um sonho, Fausto encontra com a Escritora do Mundo da Imaginação e recebe a mensagem de que ele cometeu muitos erros na vida, prejudicando o desenvolvimento de sua criança interior.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Ismael ameaça Omar. Abraão abençoa a união entre Gael e Eliza. Abimeleque comete uma gafe com a esposa Najla. Palith embebeda Ló, seu próprio pai, e põe em prática seu plano sinistro. Abimeleque manda levarem Sara até o palácio. Ismael arma um plano mortal contra Massá. Abraão e Sara são surpreendidos com a proposta feita pelo rei Abimeleque.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Quinota afirma a Artur que ele ainda sente amor por Zélia Noronha. Deodora entende que Ariosto tem sentimentos por Zefa Leonel, e os dois selam um acordo. Zefa Leonel declara seu amor por Seu Tico Leonel, e os dois se beijam. Artur vai atrás de Zélia e Marcelo Gouveia comemora o sucesso de seu plano. Zélia se insinua para Artur, que exige que a moça se afaste dele de Quinota. Marcelo Gouveia finge apoiar Quinota e Artur os observa. Blandina sofre com o trabalho no Rancho Fundo. Quinota pede para conversar com Artur.

(19h40) Família é Tudo

Chicão fica arrasado com a exigência de Lulu para se afastar de Andrômeda. Vênus contraria Tom, que fica enciumado ao vê-la acolher Léo. Paloma conta para Electra o que viu entre Jéssica e o produtor do espetáculo. Elisa vê oportunidade para se vingar de Lupita com o comercial que vão fazer e pede a ajuda de Renzo, diretor do filme. Maya e Tom ficam cada vez mais próximos. Enéas mostra a foto das ex-madrastas de Vênus para Léo. Electra descobre que Jéssica mentiu para ela. Vênus e Electra estranham ao ver Catarina na frente da Galeria. Júpiter se irrita com a presença de Guto e Lupita em show. Hans tem uma nova ideia para impedir que seus primos cumpram a missão.



(21h20) Renascer

Norberto aconselha Mariana a aceitar a proposta de José Inocêncio para o divórcio. Dona Patroa pede ajuda a Kika para conseguir seus direitos como ex-mulher de Egídio. Egídio demonstra não aceitar as ideias de Sandra na administração dos negócios. Augusto avisa a Buba que Humberto recebeu alta. Meire comunica a Buba que ela e o marido aceitarão a ajuda financeira da filha. Buba convida Décio para ser padrinho de seu casamento. Norberto aceita a proposta de Bento de disponibilizar espaço na venda para comercializar seu cacau. Eliana fica chocada ao constatar que o cacau roubado das terras de Venâncio não está mais no galpão.