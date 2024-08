RESUMO DAS NOVELAS, 30/7: Quinota e Artur reconhecem as suas diferenças, em No Rancho Fundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Mirta coloca uma droga na bebida de Gerardo para que ela aproveite o fato de os dois estarem sozinhos em casa para começar a seduzi-lo e a beijá-lo. Clarita aconselha Álvaro a se divorciar de Samanta e brigar por Angela, mesmo que sua decisão o coloque em uma situação difícil. . situação económica difícil. Leonardo confunde Alma com Angela, Clarita procura Angela em sua casa e pede que ela dê uma segunda chance ao irmão Álvaro. Clarita garante a Angela que um dia Álvaro vai se divorciar de Samanta e pede que ela se dê a oportunidade de amá-lo novamente. Leonardo pede desculpas a Alma pelo ocorrido e Angela fica sabendo da morte de padre Marcos.

(20h45) A Caverna Encantada

Na sala da diretoria, Norma trata Paulo com muita cortesia. O médico explica a Norma que Anna não pode saber da ligação dele com o Colégio Rosa dos Ventos. Elisa apresenta Anna aos funcionários do colégio: Dalete, a cozinheira e Tonico, o faz-tudo, além dos professores Pilar e Gabriel. Anna conhece todos os meninos e as meninas Lavínia, Flora, Isadora, Nina, Jane e Manuela. Tonico leva Paulo à biblioteca; Paulo comenta que a última vez que esteve no colégio, Anna era recém-nascida. Tonico revela a Paulo que só ele sabe do segredo dos carimbos nos livros e que não vai contar para Anna. Pilar presenteia Anna com um livro, que se surpreende com um carimbo na página; Paulo nota a filha com o livro e fica preocupado. Antes de partir, Paulo dá a Anna uma mochila em formato de bicho-preguiça, que a menina batiza com o mesmo nome de seu amigo de Januária: Moleza. Anna se esconde no porta-malas do carro de Paulo.

(21h30) A Infância de Romeu e Julieta

Leandro ganha apoio de Dimitri e Nando. Hélio admite que a tragédia dos netos foi culpa dele e da briga antiga com Leandro. Vera reconhece que Mariana nunca sequestraria Romeu e acredita na inocência dela. Vera finalmente pede perdão a Mariana e se coloca à disposição para amenizar os danos do passado. Mariana alega que não consegue perdoar Vera no momento, porque foram anos sem ser ouvida.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Agar fica transtornada ao saber da gravidez de Sara. Palith convence a irmã de também embebedar Ló. Massá e Adália caem na armadilha de Ismael. Sara vai até o quarto do rei. Prestes a agarrar Sara, Abimeleque é surpreendido por Omar. Diante de Ló embriagado, Palith encoraja Tamires a seguir com o plano. Alguns meses se passam e Sara fala que as mulheres não conseguem dar à luz. Adália delata Ismael para Agar. Ló fica horrorizado ao ver o estado de suas filhas.

REDE GLOBO

(18h30) No Rancho Fundo

Quinota e Artur reconhecem as suas diferenças. Marcelo Gouveia confessa a Padre Zezo que ama Quinota e faz insinuações sobre a moça, para que Fé ouça. Fé acredita que Quinota está grávida de Marcelo. Blandina sofre com a lida na roça e Juquinha se diverte. Quinota desabafa com Zefa Leonel, que oferece à filha o lugar de comando do Rancho Fundo. Marcelo conversa com Artur. Esperança e Nastácio não conseguem se entender. Cira tenta convencer Fé a contar o segredo que ouviu. Corina Castello sonda Tia Salete sobre seu trabalho e Dracena se incomoda. Seu Tico Leonel descobre a sociedade entre Ariosto e Zefa Leonel na Gruta Azul.

(19h40) Família é Tudo

Hans pensa em atacar Vênus. Electra conta para Vênus sobre Jéssica. Júpiter fala sobre seus sentimentos para Lupita, mas sem se declarar para ela. Luca vê Electra e Murilo juntos. Lulu incentiva Andrômeda a ficar com Ernesto. Chicão pede para Sheila ajudá-lo a terminar seus estudos. Max faz um escândalo na frente da Galeria e tenta humilhar Plutão. Vênus assiste ao show abraçada a Léo. Guto e Chantal desconfiam da boa vontade de Elisa com Lupita. Vênus descobre um boletim de ocorrência registrado por seu pai. Hans conversa com a pessoa que usará em seu plano contra Vênus. Chicão e Andrômeda se encontram.



(21h20) Renascer

Eliana exige que Egídio revele onde escondeu o cacau roubado. Deocleciano estranha a intenção de José Inocêncio de doar sua casa para Mariana. Eliana diz a Damião que eles precisam ter calma para lidar com Egídio. Kika e Bento procuram Egídio para falar dos direitos de Dona Patroa. Eliana propõe aliança a Kika. Dona Patroa pensa em Rachid. Egídio aceita dar carta branca a Sandra para cuidar das roças abandonadas da fazenda, na condição de não contribuir com nenhum dinheiro. Zinha tenta convencer Sandra a voltar para João Pedro. João Pedro intercepta o carro de Sandra.